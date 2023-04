Wenn Wolodymyr Selenskyj kommt, gibt es Vorzeichen. „Schalten Sie den Ortungsdienst ihres Handys aus“, sagen dann die Sicherheitsleute. Die Russen lesen die Daten mit, und im ukrainischen Dörfchen Jahidne gleich an der Grenze zu Russland braucht eine Rakete nur Sekunden vom Abschuss drüben bis zum Einschlag.

Dann kommt schon die Kolonne: Unauffällig, nur ein paar schwarze Geländewagen. Die Türen springen auf und in der selben Sekunde ist alles voll von maskierten Männern. Tarngrün, Sturmgewehre vor der Brust. Sie nehmen den Präsidenten in die Mitte, freundlich, aber bestimmt räumen sie jeden weg, der im Weg steht.

Die Schule hat noch zerbrochene Fenster von den Kämpfen des letzten Jahres, davor steht Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. Um fünf Uhr früh ist er im Sonderzug von Polen angekommen, jetzt wartet er auf den Präsidenten.

Jahidne, wo sie sich treffen, war zu Beginn der russischen Invasion einen Monat lang russisch besetzt. An den Zufahrtsstraßen stehen ausgeglühte Autos, manche Dächer sind zerschossen. Gleich hinter Habeck klaffen in einem Kieferngehölz zwei tiefe Gruben: Unterstände für die russischen Panzerwagen, die damals hier im Schulhof standen.

370 Menschen in einem Keller

Sie standen da, weil es ein besonderer Ort ist. Während der Besatzung war die Schule ein Stützpunkt der Soldaten und der Teil unter der Erde ein Gefängnis. Für manche war er auch ein Todestrakt. So erzählen sie es heute. Als die Besatzer Anfang März 2022 in Jahidne erschienen, trieben sie in diesem Keller fast alle Einwohner zusammen, etwa 370 Frauen und Männer, Babys und alte Leute, Kranke und Gesunde. Dann hielten sie die Leute 27 Tage lang gefangen, bis zum ersten April, als die russische Niederlage bei Kiew sie zum Abzug zwang. Warum die Besatzer die Leute in den Keller pferchten, kann man nur vermuten. Möglicherweise dienten die Menschen unter der Erde denen in den oberen Stockwerken als Schutzschilde.

Nach den Zeugenaussagen, die seither bekannt geworden sind, war das Leben in diesem Keller ein Martyrium. Pro Person gab es gerade einen halben Quadratmeter. Tagaus, tagein saßen und standen die Menschen so eng gequetscht zusammen wie im Bus zur Stoßzeit. An Liegen war nicht zu denken. Manche teilten sich Stühle, oft gab es kein Essen. Wenn die Besatzer Brot brachten, war es manchmal verschimmelt, oder mit Diesel verschmutzt. Wenn jemand bat, etwas Essbares von zu Hause holen zu dürfen, wurde das nur erlaubt, wenn er dafür die russische Hymne sang. Viele weigerten sich. Kinder schrien vor Hunger.

Sowieso aßen und tranken die Leute nur mit Vorsicht. Wer isst und trinkt, muss auch mal, und weil die Russen nachts die Türen versperrten, konnte man nur tagsüber aufs Klo. Für die Nacht gab es nur Eimer – drei oder vier für 370 Personen. Es stank, die Luft war knapp. Überlebende sagten später, man habe sich immer so gefühlt, als werde man gleich ersticken. Manche von den Alten drehten durch. Sie schrien die ganze Nacht, sprachen mit Toten. Dann starben sie im Sitzen. Wenn sie tot waren, mussten sie bis zum Morgen auf den Stühlen bleiben, erst dann schlossen die Besatzer die Türe auf. Elf Menschen sind so gestorben, sagen die Zeugen.

Habeck hat ein Versprechen dabei

Erst nach Tagen erlaubten die Russen, die ersten Toten zu begraben. Sie gaben den Familien dafür weniger als zwei Stunden. Die Angehörigen luden die Leichen in Schubkarren, hetzten zum Friedhof und begannen so schnell es ging, Gräber auszuheben. Nur zwei Gruben für fünf Leute, sonst hätte die Zeit nicht gereicht. Sie war trotzdem zu kurz. Als die Zeit verronnen war, schossen die Besatzer auf die Trauergemeinde. Die Menschen warfen sich zu den Toten in die offenen Gräber, einige wurde verletzt.

Ein Jahr und zwei Tage danach stehen Selenskyj und Habeck im Keller der Schule. Zwei Überlebende sind bei ihnen, eine Frau und ein Mann. Sie reden stockend, erzählen sich alles von der Seele. Wie dunkel es war. Wie sie nach Luft schnappten. Wie die Russen einmal ein paar von ihnen kurz hochließen, und sie dann mit Schüssen in die Luft wieder hinunterscheuchten. Wie die Soldaten dann lachten, wenn die Leute stolperten und hinfielen. Selenskyj hört zu. Er sagt nicht viel, nur wenn die Zeugen nicht weiterkönnen vor lauter Emotion hilft er mit kurzen Worten nach. Seine Kiefer mahlen, manchmal wechselt er Blicke mit Habeck, der schweigend neben ihm steht.