Die Gräuel der Russen: Selenskyj und Habeck besuchen die Schule des Dorfes Jahidne, in der die Besatzer Hunderte Menschen gefangen hielten. Bild: Daniel Pilar

Robert Habeck forderte schon vor zwei Jahren Waffen für die Ukraine. Geliefert wurde erst nach Kriegsbeginn. Nun steht er an der Seite von Wolodymyr Selenskyj in einem Dorf, in dem die Russen wüteten.