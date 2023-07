Die Mine ist wie Las Vegas“, sagt Gabriela. Die Kolumbianerin kennt Las Vegas nicht. Doch sie kennt die illegalen Goldminen, die sich an den Zuflüssen des Orinocos an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela in den Regenwald hineinfressen. Als sie 11 Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern und Geschwistern in ein Goldgräber-Camp in Venezuela. Wenig später trennte sich die Familie, und sie blieb mit ihrem Vater in der Mine zurück. Dort wurde sie mit 14 Jahren erstmals Mutter. 17 Jahre lebte sie bei den Goldgräbern. Gabriela sah vieles, das sie lieber nicht gesehen hätte. Sie will anonym bleiben, weil sie sich fürchtet.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Als Gabriela vor einigen Monaten ihr drittes Kind erwartete, flüchtete sie aus der Mine. Sie wollte nicht, dass ihr 14 Jahre alter Sohn in den Gruben zu ar­beiten beginnt, wo die Goldgräber das Erdreich mit riesigen Schläuchen ab­tragen, um anschließend den Goldstaub mithilfe von Quecksilber aus dem Schlamm zu filtern. Die Arbeit ist gefährlich. Etliche Goldgräber hat Gabriela in den Gruben sterben sehen. Auch ihren Vater.