Putins Söldner : Krieg ist ihr Geschäftsmodell

Offiziell besteht das Unternehmen gar nicht, um das sich ein Bericht über den Krieg in Libyen dreht, der dem UN-Sicherheitsrat am 24. April vorgelegt worden ist. Russland, in dessen Auftrag es handelt, leugnet seine Existenz, und der Mann, der es mutmaßlich kontrolliert, bestreitet nicht nur jede Verbindung dazu, sondern behauptet sogar, er sei „äußerst erstaunt“, dass eine solche Firma überhaupt existiere. Das ergibt insofern Sinn, als es sich um eine Söldnergruppe handelt – und so etwas in Russland gesetzlich verboten ist.

Doch die Beobachter, die im Auftrag der Vereinten Nationen das Waffenembargo gegen Libyen überwachen, kommen in dem Bericht, der Anfang Mai mehreren Nachrichtenagenturen bekanntgeworden ist, zu eindeutigen Aussagen: Das private Militärunternehmen „Gruppe Wagner“ aus Russland unterstütze den aufständischen General Chalifa Haftar in der Schlacht um die libysche Hauptstadt Tripolis mit 800 bis 1200 Mann. Sie leisteten technische Unterstützung, koordinierten Artilleriefeuer und nähmen auch direkt an Kämpfen teil. Auf diese Weise seien die „Wagner“-Söldner zu einer „effektiven Kräfteverstärkung“ der Truppen Haftars geworden. Es wirkt wie eine Bestätigung dieser Einschätzung, dass die jüngsten Niederlagen Haftars auf den Rückzug der „Wagner“ Kämpfer von der Front folgten.

Die russische Regierung reagierte auf den UN-Bericht wie immer, wenn von der „Gruppe Wagner“ die Rede ist: Sie leugnete. Aber es ist ein halbherziges Leugnen, denn die Existenz der Söldnertruppe ist ein offenes Geheimnis. Auch in den Berichten kremltreuer Medien kommt der Name der „Gruppe Wagner“ ganz selbstverständlich vor. Ihre Kämpfer waren in den vergangenen Jahren in vielen Ländern aktiv, in denen Russland Krieg führt oder geopolitisch Einfluss gewinnen will: in der Ukraine, in Syrien, in Sudan, in der Zentralafrikanischen Republik, in Moçambique und eben auch in Libyen. Die „Wagner“-Söldner erfüllen dort Aufträge, mit denen der Kreml aus unterschiedlichen politischen Erwägungen offiziell nichts zu tun haben will. Und sie machen Geschäfte: Zugang zu Rohstoffen im Tausch gegen militärische Dienstleistungen.

Die „Gruppe Wagner“ mischt seit der Krim-Annexion mit

Im Libyen-Krieg sind es außenpolitische Gründe, aus denen der Kreml nichts mit dem Kriegsgeschehen zu tun haben will. Russland will in dem Konflikt als Vermittler auftreten. Mit der militärischen Unterstützung für eine der Kriegsparteien passt das nicht zusammen – zumal, wenn damit auch noch gegen UN-Beschlüsse verstoßen wird. Als die „Gruppe Wagner“ im Herbst 2015 im Krieg in Syrien erstmals unter dieser Bezeichnung auftauchte, wollte die russische Führung hingegen mit Blick auf die eigene Bevölkerung verschleiern, dass dort russische Kräfte am Boden kämpften. Russland trat damals zwar offiziell an der Seite des Diktators Baschar al Assad in den Krieg ein – aber nur mit Einsätzen seiner Luftwaffe. Berichte über Gefallene sollten jedoch unbedingt vermieden werden.

Die tiefen Wunden, die der Krieg in Afghanistan während der achtziger Jahre wegen der vielen getöteten und verstümmelten jungen Männer in der russischen Gesellschaft hinterlassen hat, sollten auf keinen Fall wieder aufbrechen – und der erste Einsatz der russischen Streitkräfte außerhalb der Grenzen der ehemaligen Sowjetunion seit damals rief automatisch Erinnerungen daran wach. Den Tod von „Wagner“-Söldnern aber muss die Regierung nicht vermelden – denn wer offiziell gar nicht existiert, der kann auch nicht sterben.