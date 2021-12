Mitgliedervotum : Grüne stimmen mit großer Mehrheit für Koalitionsvertrag

Aktualisiert am

Nach SPD und und FDP haben sich jetzt auch die Grünen mit großer Mehrheit für die Annahme des Koalitionsvertrags ausgesprochen. 86 Prozent stimmten in einer Urabstimmung dafür.

Nach SPD und FDP haben sich auch die Grünen mit großer Mehrheit für die Annahme des Koalitionsvertrags ausgesprochen. In einer digitalen Urabstimmung der Parteimitglieder stimmten 86 Prozent dafür, wie der Politische Geschäftsführer Michael Kellner am Montag in Berlin bekanntgab.

125.000 Mitglieder waren aufgerufen über den Koalitionsvertrag abzustimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 57 Prozent. Kellner zeigte sich zufrieden mit diesem Wert. Er verwies darauf, dass dies in etwa der Beteiligung an früheren Urabstimmungen entspreche. Kellner bezeichnete das Ergebnis als „sehr, sehr solides Fundament“ für die künftige Regierungsarbeit.

Am Dienstag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden, am Mittwoch könnte Olaf Scholz dann zum Kanzler gewählt werden und das neue Kabinett der Ampel-Koalition vereidigt werden.