Abzug aus Afghanistan : Großteil der britischen Soldaten hat das Land verlassen

Nach den Vereinigten Staaten, Deutschland und anderen Verbündeten hat auch Großbritannien den Abzug seiner verbliebenen Truppen aus Afghanistan angekündigt. „Aus naheliegenden Gründen werde ich nicht den Zeitplan unseres Abschieds verkünden“, sagte Premierminister Boris Johnson am Donnerstag im Parlament in London. „Aber ich kann dem Unterhaus mitteilen, dass der Großteil unserer Einheiten bereits abgezogen ist.“

Das bedeute aber nicht, dass man Afghanistan im Stich lasse, so Johnson. Großbritannien bleibe Afghanistan verpflichtet. Er sei sich auch der Gefahren bewusst, die dieser Abzug bedeute. Der Chef der britischen Streitkräfte, Nick Carter, warnte vor einem Bürgerkrieg in Afghanistan sobald alle ausländischen Truppen das Land verlassen haben. Es könnte in eine ähnlich prekäre Lage wie in den 1990er Jahren rutschen. Dann würden die radikal-islamischen Taliban wieder Teile des Landes kontrollieren, wenn auch nicht ganz Afghanistan.

Johnson lobt den Einsatz

Zuletzt waren noch 750 britische Soldaten in dem Land stationiert, die etwa bei der Ausbildung der örtlichen Sicherheitskräfte halfen. Seit 2014 hatte Großbritannien alle Kampfeinsätze eingestellt und den Großteil der Truppen abgezogen.

Johnson lobte den Einsatz. Die Situation sei eine völlig andere als zu Beginn vor 20 Jahren. „Die Trainingscamps wurden zerstört, die Reste der Al-Qaida-Führung sind nicht mehr in Afghanistan, und seit 2001 wurden keine Terroranschläge gegen westliche Ziele von afghanischem Boden aus durchgeführt“, sagte der Regierungschef. Er sei stolz, dass Großbritannien von Beginn an dabei geholfen habe, Schulen und Kliniken zu gründen oder wiederaufzubauen, Frauenrechte zu stärken und Millionen Menschen die Versorgung mit Trinkwasser und Strom zu ermöglichen. Insgesamt dienten etwa 150.000 britische Soldaten in Afghanistan, 457 wurden im Laufe des Einsatzes getötet.

Taliban rücken weiter vor

Unterdessen rücken die Taliban bereits seit Wochen in Afghanistan vor und haben bereits zahlreiche Bezirke erobert. Von 1996 bis zu ihrem Sturz durch die US-geführten Truppen Ende 2001 hatten die Taliban Afghanistan beherrscht und die Menschenrechte, vor allem die Rechte der Frauen, massiv beschnitten. Die Vereinigten Staaten intervenierten in Afghanistan an der Spitze eines Nato-Bündnisses kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Großbritannien war Teil dieses Bündnisses. Die Bundeswehr, die in Kundus im Norden stationiert war, hatte am 30. Juni ihren Einsatz beendet und die letzten Soldaten abgezogen.

Von den amerikanischen Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums etwa 90 Prozent das Land bereits verlassen. Der wichtigste Luftwaffenstützpunkt Bagram wurde am vergangenen Freitag an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben. Von dort aus waren in den 20 Jahren des Afghanistan-Krieges zahlreiche Angriffe gegen die Taliban und andere islamistische Gruppen gestartet worden. US-Präsident Joe Biden will sich noch im Laufe des Tages abermals zu dem Truppenabzug äußern.