Großprojekte in der EU : Brüssel zahlt – China baut

In Kroatien wurde eines der teuersten Infrastrukturprojekte in der Geschichte des Landes eingeweiht. Sie ist zu allem Überfluss ein Zeichen, wie schlecht es um die EU-Erweiterung steht.

Ein Blick auf eine Landkarte des westlichen Balkans offenbart, sofern der Maßstab groß genug ist, ein merkwürdiges Detail: Bosnien-Hercegovina, auf den ersten Blick ein landumschlossener Staat, ist Mittelmeeranrainer. Ein kleiner Zipfel des Landes, kaum acht Kilometer kurz, reicht an die Adria. Dort, bei dem Küstenort Neum, ragt die Hercegovina wie ein Keil nach Kroatien hinein und trennt so den südlichen vom nördlichen Teil Dalmatiens. Es ist ein Grenzverlauf, der offenkundig nicht den topographischen Gegebenheiten folgt.

Dass Bosnien-Hercegovina Adriaanrainer ist, hat vielmehr mit Zeiten zu tun, als sich in diesem Teil Europas Venedig und das Osmanische Reich gegenüberstanden. Dazwischen lag der kleine Stadtstaat von Ragusa (Dubrovnik). Dort fürchtete man vor allem Venedig. Um sich gegen die Dogenrepublik zu schützen, verfielen Ragusas gewiefte Diplomaten darauf, ein Stück Land am nördlichen Rand ihres Territoriums an die Hohe Pforte abzutreten. Fortan hätte Venedig, um Ragusa anzugreifen, es zunächst mit den Osmanen aufnehmen müssen. Die Ragusaner hatten sich eine osmanische Pufferzone geschaffen.