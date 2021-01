Nachfrage nach Covid-Impfung : Viele Franzosen wollen sich impfen lassen

Die Terminvergabe-Webseite des französischen Gesundheitsministeriums ist am Donnerstag unter dem Ansturm der Impfbereiten zusammengebrochen. Die Homepage war am Vormittag freigeschaltet worden und fiel aufgrund der großen Nachfrage wegen technischer Überlastung aus. Der Vorfall zeigt anschaulich, wie sich Frankreich in kurzer Zeit vom vorgeblich impfskeptischsten Land der Welt zu einer Nation ungeduldiger Impfwilliger gewandelt hat.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Das Umfrageinstitut Ifop hat ermittelt, dass die Zahl der Impfwilligen seit Anfang Dezember bei Vorstellung des Impfplans der Regierung gegen das Coronavirus von 39 Prozent auf inzwischen 54 Prozent angewachsen ist, Tendenz steigend. Unter den Abgeordneten ist die Trendwende noch spektakulärer. Wie die Zeitung „Le Parisien“ ermittelte, wollen sich 98,7 Prozent der Volksvertreter impfen lassen. Die Nationalversammlung war im Frühjahr ein Covid-19-Cluster.

Castex mahnt zu „Geduld“ bei Impfterminen

Die Regierung ist von der plötzlichen Nachfrage nach schnell verfügbaren Impfterminen sichtlich überrascht. Premierminister Jean Castex mahnte am Donnerstag bei einem Besuch in einem Impfzentrum in Metz in Lothringen zu „Geduld“. Er freue sich ja, dass das Misstrauen gesunken sei und die Franzosen Impfungen als wirksames Instrument gegen die Pandemie erkannt hätten. „Aber die Termine werden sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, es handelt sich um eine große Operation“, sagte er.

Die Regierung war zu Jahresbeginn sichtlich mit der Logistik einer großangelegten Impfkampagne überfordert. Das Gesundheitsministerium zahlt laut Informationen des Nachrichtenmagazins „Le Point“ dem Beratungsunternehmen McKinsey zwei Millionen Euro pro Monat, um die Impfkampagne zu stemmen. Doch musste erst Präsident Emmanuel Macron seinen Gesundheitsminister öffentlich rügen, bis dieser einwilligte, die Impfungen für alle interessierten Bürger über 75 Jahren zuzulassen. Zuvor war geplant, nur Bewohner von Altenpflegeheimen sowie medizinisches Pflegepersonal und Feuerwehrleute in einer ersten Phase zu impfen.

Aufwendige Zustimmungsprozedur vorgeschaltet

Auch bei der Organisation gab es viele bürokratische Hindernisse. So wollte Gesundheitsminister Olivier Véran, ein früherer Krankenhausarzt, die niedergelassenen Ärzte umgehen und auch keine Impfzentren in den Innenstädten einrichten. Allein die staatlichen Krankenhäuser und die regionalen Gesundheitsbehörden, die ihm unterstellt sind, sollten die Impfungen organisieren.

Von dieser Strategie rückte er nach massiver Kritik ab. Bis zum Monatsende sollen nach Worten des Premierministers eine Million Franzosen geimpft werden. Die Regierung hatte Rücksicht auf die Impfgegner nehmen wollen und deshalb den Impfungen eine aufwendige Zustimmungsprozedur vorgeschaltet. Pflegeheimbewohner müssen mit ärztlichem Beistand ihre Zustimmung erteilen.

Der Meinungsumschwung führt dazu, dass Politiker wie der frühere Justizminister Francois Bayrou einen obligatorischen Impfpass für Reisende fordern. Verkehrsminister Jean-Baptiste Djebbari lehnte eine Impfpflicht für Reisende hingegen ab. Die Impfung müsse auf dem Freiwilligkeitsprinzip beruhen.