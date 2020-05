Britische Corona-Lockerungen : Was heißt wachsam?

Wie verhält sich jemand, der in Corona-Zeiten „wachsam“ sein soll? Sind die Briten überfordert, selbst zu entscheiden? Entlang dieser Fragen diskutierte das Land am Sonntag über die neue Botschaft der Regierung an die Bürger. Seit der Einführung des „Lockdowns“ am 23. März lautete die offizielle Aufforderung: „Stay at Home“ (Bleiben Sie zu Hause). Seit diesem Sonntag heißt es nun: „Stay alert“ (Bleiben Sie wachsam).

Tagelang war spekuliert worden, in welcher Form die britische Regierung die Corona-bedingten Einschränkungen lockern oder „anpassen“ würde. Boris Johnson selbst hatte die Debatte befeuert, als er am Mittwoch ankündigte, dass schon an diesem Montag Veränderungen in Kraft treten könnten. Genaueres kündigte er für diesen Sonntagabend an. Der Minister für die Kommunen, Robert Jenrick, bekräftigte, dass keine „Wirtschaftsöffnung großen Stils“ zu erwarten sei. Der Premierminister verfolge vielmehr einen „vorsichtigen Ansatz“. Aber Kritikern der Regierung ging schon die Veränderung des offiziellen Slogans zu weit. Noch bevor Johnson den neuen Rat erläutern konnte, wurde ihm vorgeworfen, die Einschränkung zu früh zu lockern und eine „vage Botschaft“ zu verbreiten.

Die Regionalregierungen in Wales, Nordirland und Schottland kündigten an, beim alten Slogan zu bleiben. Ian Blackford, der Vorsitzende der Schottischen Nationalisten im Unterhaus, fragte, „welcher Clown“ sich diesen „Unsinn“ habe einfallen lassen. Wachsamkeit könne nicht die Antwort auf eine unsichtbare Gefahr sein. Der Labour-Abgeordnete Jonathan Ashworth befürchtete, dass viele Bürger „verwirrt“ würden. „In einer Gesundheitskrise wie dieser braucht man von der Regierung absolute Klarheit, was die Empfehlung ist. Es gibt keinen Raum für Nuancen.“

Dem widersprach Minister Jenrick. Die Öffentlichkeit könne eine „umfassendere Botschaft“ sehr wohl verstehen, sagte er in der BBC. „Bleiben Sie wachsam heißt, wachsam bleiben, indem Sie so viel wie möglich zu Hause bleiben, aber wachsam bleiben heißt auch, dass Sie, wenn Sie rausgehen, den Bestimmungen zur sozialen Distanzierung folgen, Ihre Hände waschen und andere am Arbeitsplatz und an anderen Orten, zu denen Sie gehen, respektieren.“

Mehrere Zeitungen berichteten, dass Johnson ein neues Virus-Warnsystem vorstellen wolle, das (ähnlich dem Terror-Warnsystem) von der grünen Stufe eins bis zur roten Stufe fünf reichen werde. Zurzeit, hieß es in Berichten, befinde sich das Land auf Stufe vier – auf dem Weg zu Stufe drei. Erwartet wurde außerdem, dass Johnson empfehlen, aber nicht vorschreiben werde, Masken in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. Abgeschafft werden könnte die Regelung, dass die Briten nur einmal am Tag das Haus für Sport verlassen dürfen. Eine Verschärfung droht hingegen bei den Einreisebestimmungen. Laut Zeitungsberichten sollen demnächst alle, die britischen Boden betreten, zwei Wochen lang in Quarantäne.