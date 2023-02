Großbritannien : Wie Starmer Sunak besiegen will

Der Vorsitzende der oppositionellen britischen Labour Party, Keir Starmer, hat am Donnerstag in Manchester „fünf Missionen” für eine von ihm geführte Regierung vorgestellt. In den Mittelpunkt stellte er das Ziel, Großbritannien zum „G-7-Land mit dem höchsten anhaltenden Wirtschaftswachstum” zu machen. Andere Schwerpunkte sind Investitionen in den Nationalen Gesundheitsdienst, ein verstärkter Klimaschutz, der Abbau sozialer Schranken durch eine Reform der Kinderbetreuung und des Bildungssystems sowie die Bekämpfung von Kriminalität, indem das Polizei- und Justizsystem umgestaltet werden.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Den letzten Punkt garnierte er mit einem Slogan des legendären früheren Premierministers Tony Blair, ebenfalls von der Labour-Party: „Hart gegen Verbrechen, hart gegen die Verbrechensursachen.“ Wie Blair in den Neunzigerjahren appellierte Starmer an ein nationales Gemeinschaftsgefühl: „Jetzt ist die Zeit für uns alle, Teil von etwas Größerem zu sein und mit einer Stimme zu sagen: Warum nicht Großbritannien?”