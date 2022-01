Großbritannien : Verdient Tony Blair den Titel „Sir“?

Als Winston Churchill nach dem Zweiten Weltkrieg der angesehene „Most Noble Order of the Garter“ (Hosenbandorden) verliehen werden sollte, lehnte er ab. Die Briten hatten ihn kurz zuvor als Premierminister abgewählt, und Churchill sagte: „Wie kann ich vom König den Hosenbandorden annehmen, wenn mir die Leute gerade den Fußtrittorden verpasst haben?“ Acht Jahre später, als er zurück im Amt war, nahm er ihn dann doch noch an.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Auch die Hosenbandordensgeschichte Tony Blairs – britischer Premierminister von 1997 bis 2007 – nahm einen kleinen Umweg. Seine Amtsvorgänger hatten ihn jeweils relativ kurz nach ihrem Ausscheiden erhalten. Blair musste warten. 14 Jahre lang. Manche fragten schon, ob die Queen mit dem Mann eine so große Rechnung offen habe, dass er gar nicht mehr an die Reihe komme. Doch zu diesem Jahreswechsel hatte sie ein Einsehen. Kurz vor Neujahr wurde bekannt, dass auch Blair in den Orden aufgenommen wird, was dieser in einer Erklärung, ganz ohne Untertöne, als „immense Ehre“ bezeichnete.