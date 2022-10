Regierungskrise in London : Keine Atempause für Liz Truss

Liz Truss am Montag in London Bild: Reuters

Nach der finanzpolitischen Kehrtwende unter dem neuen Schatzkanzler Jeremy Hunt nimmt die Unruhe in der britischen Regierungspartei weiter zu. Premierministerin Liz Truss bat in der Nacht zu Dienstag um Entschuldigung für ihre „Fehler“ in Verbindung mit dem vor drei Wochen vorgestellten „Mini-Budget“ und sagte: „Ich halte es für ein Zeichen eines ehrlichen Politikers, wenn er sagt: Ja, ich habe einen Fehler gemacht.“

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Einen Strich zog sie damit nicht unter das Geschehene. Der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, James Heappey, sagte am Dienstag, dass sie sich „nicht mehr viele Fehler leisten“ dürfe und drohte mit Rücktritt, sollte sie auch ihr Versprechen brechen, den Verteidigungsetat zu erhöhen. Unterdessen wurde bekannt, dass sich Vertreter des „1922 Komitees“, das Misstrauensvoten in der Fraktion und Führungswechsel organisiert, in Gesprächen mit Truss befinden. Ihr Ende sei keine Frage mehr des Ob, sondern des Wann, hieß es allerorten. Whitehall-Korrespondenten spekulierten, Truss´ Amtszeit könne womöglich noch in dieser Woche beendet sein.