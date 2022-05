Großbritannien : Abgeordneter unter Vergewaltigungsverdacht

Wie verfährt man mit einem Abgeordneten, gegen den wegen Vergewaltigung ermittelt wird? Diese Frage bedrängt die Fraktionsführung der Tories, seit bekannt wurde, dass einer ihrer Parlamentarier am Dienstag festgenommen und am Mittwoch auf Kaution wieder freigelassen wurde. Die Polizei geht den Vorwürfen eines offenbar ebenfalls in der Politik beschäftigten Mannes nach, der Anzeige wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Amtsmissbrauch erstattet hat. Bislang entschied die Fraktionsführung, die Identität des Verdächtigen nicht preiszugeben – mit dem Argument, dies würde die Anonymität des Opfers gefährden. Stattdessen wurde der Verdächtige aufgefordert, einstweilen dem Parlament fernzubleiben, was den Tory-Abgeordneten Michael Fabricant zu dem offenbar lustig gemeinten Tweet verleitete, dass die konservativen Abgeordneten nun wohl schon deswegen vollzähliger als sonst im Unterhaus erscheinen würden.

Weniger amüsiert zeigt sich die Labour Party, die die Konservative Partei zur Identifizierung und zum Rauswurf des Verdächtigen aufrief. „Wäre ich Bürger im Wahlkreis dieses Abgeordneten, würde ich denken, ich hätte ein Recht darauf, das zu wissen“, sagte die Abgeordnete Jess Phillips. Schließlich könne den Verdächtigen nichts davon abhalten, „seine Wähler in privaten Umständen zu sehen, ganz allein“. Ähnlich äußerten sich Mitarbeiter im Parlament und ein Gewerkschaftssprecher. Dies wiederum ließ den parteilosen Parlamentspräsidenten Lindsay Hoyle an den rechtsstaatlichen Grundsatz der Unschuldsvermutung erinnern. Solange die geltende Rechtslage in Kraft ist, habe ein Mitglied des Parlaments auch das Recht, in diesem zu sitzen.

Und Hoyle ging noch einen Schritt weiter. Im Wissen darum, dass der Verdächtige den meisten Abgeordneten mittlerweile bekannt ist, warnte er sie davor, ihr Privileg zu nutzen, im Unterhaus ohne Rechtsfolgen Personen mit Namen anklagen zu dürfen. Dies wäre „völlig unangemessen“, sagte er. Das Privileg wurde zuletzt von einer Abgeordneten benutzt, um russische Oligarchen zu identifizieren, die es wegen ihrer Nähe zu Präsident Wladimir Putin mit Sanktionen zu belegen gelte.

Die sexuellen Nötigungen sollen zwischen 2002 und 2009 stattgefunden haben. Die Anzeige stammt aus dem Jahr 2020. Laut Zeitungsberichten wurde sie von einem Mann erstattet, der etwa 20 Jahre jünger als der Verdächtige ist und mit diesem eine Beziehung hatte. Einige Fraktionskollegen äußerten sich überrascht über die Vorwürfe gegen ihren Kollegen, der laut Polizei „in seinen Fünfzigern“ ist.

Die Konservative Partei wurde in den vergangenen Wochen von mehreren Fällen erschüttert. Der Abgeordnete David Warburton war aus der Fraktion ausgeschlossen worden, nachdem wegen sexueller Belästigung und Kokainkonsums gegen ihn ermittelt worden war. Der Abgeordnete Ahmad Khan legte sein Mandat nieder, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs eines 15 Jahre alten Jungen verurteilt worden war. Der Abgeordnete Neil Parish wiederum gab sein Mandat ab, nachdem er beim Pornogucken im Unterhaus beobachtet worden war. Dutzende weitere Angeordnete, auch anderer Parteien, sind zurzeit Gegenstand von Untersuchungen der parlamentarischen Aufsichtsbehörde.