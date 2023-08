Aktualisiert am

Angriff aus eigener Partei : Sunak als Premierminister in Prada-Schuhen verspottet

Die konservative Abgeordnete Nadine Dorries gibt ihr Mandat auf und lässt kein gutes Haar an ihrem Parteichef Rishi Sunak. Sie verschont weder seinen Regierungsstil noch seine Bekleidung.

Im edlen Tuch: Premierminister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty am 18. Mai auf einem Empfang in Japan Bild: dpa

Politische Kündigungsschreiben sind eine brisante Sitte im Vereinigten Königreich. Zumal sich die Angewohnheit eingeschlichen hat, die schriftliche Begründung eines Rücktritts von Ministerämtern und Mandaten nicht im verschlossenen Umschlag an den Premierminister in Downing Street Nummer 10 zu senden, sondern sie gleich auch an eine Zeitung zu schicken oder ins Internet zu stellen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge

Im aktuellen Fall der einstigen konservativen Kulturministerin Nadine Dorries, einer früheren Krankenschwester, Teilnehmerin an der britischen Ausgabe der Reality-Show Dschungelcamp, hat der Rücktrittsbrief eher den Charakter einer Hasstirade, in die eine Ankündigungsreklame für ein Enthüllungsbuch eingewebt ist.