Systemischer Rassismus? : Großbritannien wendet sich seinen dunklen Seiten zu

Zu den vielen Dingen, die in Großbritannien in Bewegung sind, gehört die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Von „Vergangenheitsbewältigung“ sollte man nicht reden, weil die Nation, jedenfalls ihr größter Teil, die Vergangenheit nie als traumatisch empfand; es geht eher um ein vollständigeres Verständnis. Im Mittelpunkt steht die imperialistische Phase mit ihren dunklen Kapiteln: Kolonialismus und Sklavenhandel. Die Debatte wird nicht nur in Zeitungen und Büchern geführt.

Traditionsuniversitäten, Museen, auch die Denkmalpfleger vom National Trust sehen sich prüfenden Blicken ausgesetzt. Sie lassen Büsten einstiger Helden verschwinden oder verstecken sie in Nebenräumen mit aufklärerischen Tafeln. Auch in der Regierung zeigen Erste Sympathie für die „kritische Rassentheorie“. Stephen Lovegrove, der neue Nationale Sicherheitsberater, sprach unlängst von „systemischer rassenbezogener Ungleichheit“ im Land, deren Wurzeln bis ins Verteidigungsestablishment reichten.

Neigen Briten zum Beschönigen ihrer Vergangenheit?

Studenten, Aktivisten und übereifrige Kulturfunktionäre schießen manchmal über das Ziel hinaus, aber das heißt nicht, dass sie keinen Punkt treffen. Sie schaden sich selbst am meisten, wenn sie auch Statuen von Mahatma Gandhi eine „Rassisten“-Plakette umhängen oder untersuchen, ob man die Schriftstellerin Jane Austen wegen des (afrikanischen) Zuckers, den sie in den Tee träufelte, verstärkt als Profiteurin des Sklavenhandels beleuchten müsse. So werden berechtigte Fragen an eine Nation, die sich manchmal etwas zu selbstverliebt in der eigenen Geschichte spiegelt, ins Lächerliche gezogen. Diese Fragen lauten: Neigen die Briten zum Beschönigen ihrer Vergangenheit? Und wenn ja, lässt sich daraus ableiten, dass sie womöglich blinder sind als andere für die Diskriminierung ethnischer Minderheiten oder für das, was seit einigen Jahren mit dem Begriff „White Supremacy“ bezeichnet wird?

Wenig zuträglich ist der Debatte vor allem ihre Einbettung in den aufgeregten Diskurs der Identitätspolitik und der „Wokeness“, einer Denkkultur, die wach, manchmal überwach gegenüber sämtlichen Formen gesellschaftlicher und herkunftsbedingter Benachteiligung sein will. Das macht es der konservativen Regierung relativ leicht, die zum Teil vernünftige Kritik an der nationalen Geschichtsschreibung, auch an den Schullehrplänen, als „Kulturkampf“ zu etikettieren – und die Reihen zu schließen.

Der derzeitige Streit über den Rassismusbericht einer von der Regierung eingesetzten Kommission macht deutlich, wie vermint das Terrain ist. Die im Trend positive, gleichwohl nuancierte Bilanz, die die Rassismuskommission aus der Entwicklung Großbritanniens zu einer multiethnischen Gesellschaft zieht, wird von ihren Gegnern als Freispruch erster Klasse angeprangert. Vom britischen Runnymede Trust bis hin zu einer UN-Arbeitsgruppe wird der Kommission unterstellt, sie missachte das Leid der von Rassismus Betroffenen und legitimiere eine „weiße“ Sichtweise auf die Geschichte und die Gegenwart. Dabei hatte die Kommission, die zu neunzig Prozent mit Vertretern ethnischer Minderheiten besetzt war, nur infrage gestellt, ob man den Rassismus im Königreich systemisch nennen kann. Sie hatte herausgearbeitet, dass andere Faktoren wie sozioökonomischer Hintergrund, Kultur und Religion einen größeren Einfluss auf Lebenschancen der Menschen haben.

Fruchtbar ist die Diskussion also bislang nicht. Während die eine Seite für sich in Anspruch annimmt, differenziert und statistikbasiert zu argumentieren, glaubt die andere, nicht begründen zu müssen, dass Rassismus die Wurzel aller Ungleichheit sei – die empfundene Wahrnehmung der unter Rassismus Leidenden sei Beweis genug. Diese Betrachtungsweise, die sich vor allem an den Hochschulen durchgesetzt hat, entzieht einer rationalen Diskussion den Boden. Wer davon überzeugt ist, dass jeder „Weiße“ naturgemäß Rassist sei, hat in westlichen Gesellschaften wenig Partner, um Missstände zu analysieren und zum Besseren zu wenden.

Die Einwanderer bestimmen mit

Man kann darüber streiten, ob die britische Gesellschaft ein Erfolgsmodell ist. Licht und Schatten liegen dicht beieinander. Vielen Einwanderern, vor allem mit karibischem und muslimisch-asiatischem Hintergrund, misslingen Integration und Aufstieg. Ihr Anteil an der Kriminalstatistik ist hoch, die Segregation in Parallelgesellschaften beängstigend. Andere Gruppen mit Migrationshintergrund, darunter Inder und Ostasiaten, stellen hingegen den britischen Durchschnittsbürger oft in den Schatten.

Es ist auf der Insel auch außerhalb der Metropolen keine Ausnahme, von fremdländisch aussehenden Fachleuten in Arztpraxen, Anwaltskanzleien oder Banken beraten zu werden. In der Regierung Johnson haben Einwanderer aus dem Subkontinent und Afrika Schlüsselpositionen inne, von Boris Johnsons Politikchefin über den Wirtschaftsminister und die Innenministerin bis hin zum Schatzkanzler, in dem viele den nächsten Premierminister sehen.

Vorurteile gegenüber Menschen, die anders aussehen, sind im Königreich so lebendig geblieben wie anderswo; übrigens auch in Ländern der südlichen Hemisphäre. Aber einem „systemischen Rassismus“ beugt schon eine Gesellschaft vor, die mittlerweile wesentlich von Einwanderern mitbestimmt wird, ob in der Politik, in den Medien, in der Wissenschaft oder in der Justiz. Die nationale Überheblichkeit und auch rassistisch motivierte Gewalt, die den britischen Imperialismus begleitet haben, harren noch immer einer angemessenen Aufarbeitung. Aber den Prozess bringt nicht in Gang, wer bestreitet, dass das moderne Großbritannien diese Haltung ganz überwiegend hinter sich gelassen hat.