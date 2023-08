Selten haben 495 Wähler Gelegenheit, zu glauben, sie hätten die politischen Absichten einer Staats­regierung tiefgreifend verändert. In Großbritannien, genauer im Wahlkreis Uxbridge und South Ruislip, ist es momentan der Fall. Dort behielten die regierenden britischen Konservativen vor knapp zwei Wochen überraschend das Unterhausmandat, das durch den Rückzug des einstigen Premierministers Boris Johnsons in einer Nachwahl neu zu besetzen war. Während die Regierungspartei zwei weitere Nachwahlen am selben Tag krachend verlor, hielt sie den Sitz in Uxbridge mit jenen 495 Stimmen Mehrheit.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge

Für die Strategen der konservativen Partei wie für andere politische Beobachter stand die Ursache außer Zweifel. Nicht der biedere, authentische Nachfolgekan­didat Steve Tuckwell hatte ihnen die Wahl gewonnen, das hatte ULEZ besorgt. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich die Umweltzone, die in London den Schadstoffausstoß im Straßenverkehr senken soll.