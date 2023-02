FAZ Plus Artikel: Podcast-Boom in Großbritannien : Wie Gary Lineker England mit Podcasts zum Staunen bringt

Der ehemalige Fußballspieler Gary Lineker produziert die erfolgreichsten Podcasts Großbritanniens: In „The Rest is Politics“ and „The Rest is History“ erklären verstoßene Politiker und Historiker die Welt. Und alle hören zu.