Großbritannien : Queen unterschreibt Brexit-Gesetz

Aktualisiert am

In Großbritannien hat das Brexit-Gesetz die letzte formale Hürde genommen. Jetzt muss nur noch das Europaparlament zustimmen, damit dem Austritt der Briten aus der EU nichts mehr im Weg steht.

Die britische Königin Elizabeth hat das Brexit-Gesetz unterzeichnet. Das hat der stellvertretende Sprecher des britischen Unterhauses, der konservative Politiker Nigel Evans, am Donnerstag den Abgeordneten mitgeteilt, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Damit hat das Gesetz die letzte formale Hürde genommen.

Das britische Parlament hatte das Ratifizierungsgesetz für das Brexit-Abkommen zuvor verabschiedet. Nach dem Unterhaus passierte der Gesetzesentwurf am Mittwoch auch das Oberhaus. Mehrere Änderungen, die von den Lords an dem Gesetzentwurf vorgenommen wurden, hatten die Abgeordneten im Unterhaus zuvor wieder rückgängig gemacht. Die Lords gaben schließlich nach.

Das Europaparlament soll das Vertragswerk am 29. Januar absegnen. Zwei Tage später, am 31. Januar, will Großbritannien die Europäische Union verlassen.