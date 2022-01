Ermittlungen gegen Johnson : Warum verzögert sich die Veröffentlichung des „Partyreports“?

Aktualisiert am

Seit Tagen warten die Briten auf die Untersuchungsergebnisse in der „Party-Affäre“. Die Polizei will, dass nur „minimale Hinweise“ öffentlich werden.

Angespannt wartet das politische London auf den Bericht zu „Partygate“, aber der liegt weiter im Kabinettsbüro, wo die Beamtin Sue Gray die Untersuchung möglicher Verstöße gegen Corona-Maßnahmen offenbar abgeschlossen hat. Auch am Freitag gab es bis zum Nachmittag keine Anzeichen, dass Gray ihren Report an den Premierminister weitergeleitet hat, der zugesagt hatte, den Text umgehend und vollständig freizugeben.

Die Suche nach den Verantwortlichen für die Verzögerung verliert sich im Bermudadreieck von Premierministeramt, Kabinettsbüro und Scotland Yard. Am Freitagmorgen teilte die Polizeiführung mit, nicht darauf bestanden zu haben, die Weitergabe des Textes hinauszuzögern. Sie habe aber das Kabinettsbüro aufgefordert, nur „minimale Hinweise“ zu jenen Fällen zu veröffentlichen, die auch die Polizei beschäftigen. Andernfalls drohe eine Voreingenommenheit der Ermittlungen.

Weil sich die Polizei für die acht umstrittensten Fälle interessiert, dürfte der Gray-Bericht so nur in einer harmlosen Version erscheinen. Dies wiederum könnte als „Weißwaschen“ interpretiert werden, weshalb Gray erwäge, den Bericht komplett zurückzuhalten, wurde berichtet. In Downing Street 10 wird behauptet, man habe keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen Grays.

Sollte der Bericht nicht oder nur verwässert veröffentlicht werden, müssten die Abgeordneten auf das Ende der Ermittlungen warten. Die könnten sich wochenlang hinziehen. Viele Tories wollten vom Untersuchungsergebnis abhängig machen, ob sie ein Misstrauensvotum gegen Johnson unterstützen. Dem bleibt nun Zeit, um Rebellen auf seine Seite zu ziehen. Laut Zeitungsberichten stellte er ihnen Entgegenkommen in politischen Fragen in Aussicht, etwa bei der umstrittenen Erhöhung der nationalen Versicherungsbeiträge, die viele Tories wegen der steigenden Lebenshaltungskosten verhindern wollen.