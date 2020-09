Großbritannien : Parlament bekommt Mitspracherecht bei Lockdown

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Später entschuldigte er sich für seinen „Versprecher“ und klärte die Frage, aber der Schaden war angerichtet. Während die Opposition der Regierung „krasse Inkompetenz“ vorhielt, sahen sich die Tory-Rebellen in ihrer Haltung bestätigt, dass die nächsten Maßnahmen besser im Parlament besprochen und abgestimmt werden.

Höchster Stand an Neuinfektionen überhaupt

Es machte die Affäre nicht besser, dass die Regierung vor der Corona-Debatte versuchte, die Schuld für die Verwirrung nicht bei sich, sondern bei Journalisten zu suchen. Diese würden „Hah!-Ich-hab-dich-Fragen“ stellen, was in eine „Quiz Show“ passe, aber einer seriösen Berichterstattung nicht würdig sei, sagte Wirtschaftsminister Alok Sharma in der BBC. Keegan und Johnson waren lediglich gefragt worden, ob das für Nordostengland ausgesprochene Verbot, sich in Pubs und Restaurants mit Mitgliedern anderer Haushalte zu treffen, auch für die Außenflächen gelten würde.

Die Zahl der Infektionen war am Dienstag mit 7143 auf den höchsten Stand überhaupt gestiegen. Auch die Zahl der Corona-Toten ging bis Dienstag hoch. Am Mittwoch blieb es bei 71 Fällen, während die Zahl der Neuinfektionen geringfügig sank, auf 7108. Dies wurde von Johnson und seinen beiden wissenschaftlichen Chefberatern allerdings nicht mit Erleichterung kommentiert.

„Wir haben die Verbreitung zurzeit nicht unter Kontrolle“, sagte Patrick Vallance auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Sein Kollege Chris Whitty fügte an, dass die Entwicklungen „in die falsche Richtung“ gingen, und verwies unter anderem auf die wachsende Zahl stationär behandelter Covid-Patienten; sie stieg in den vergangenen 24 Stunden von 1800 auf mehr als 2200. Johnson hob hervor, dass das Gesundheitssystem diesmal besser vorbereitet sei als vor der „ersten Welle“.