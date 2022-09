Parteitag in Liverpool : Wie Labour vom Absturz des Pfund profitieren will

Der Absturz der britischen Währung beschert der Labour Party ein kostbares Geschenk. Singt sie sich auf ihrem Parteitag in Liverpool in die Herzen der politischen Mitte?

Für die Führung der Labour Party konnte der diesjährige Parteitag in Liverpool kaum auf einen günstigeren Zeitpunkt fallen. Der Absturz der britischen Währung am Sonntagabend – zum ersten Mal in der Geschichte stand das Pfund Sterling fast gleichauf mit dem Dollar – lässt sich wie ein Misstrauensvotum in den neuen Kurs der konservativen Regierung lesen.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Mit seinen radikalen Steuersenkungsversprechen habe Schatzkanzler Kwasi Kwarteng die „Flammen noch angefacht“, empörte sich Rachel Reeves, die im Falle eines Regierungswechsels die Staatsfinanzen verwalten soll. Kwarteng und die neue Premierministerin Liz Truss seien „zwei Zocker in einem Casino, die nicht ihr Geld verspielen, sondern Ihres”, rief sie den Delegierten am Montag zu.