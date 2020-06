Aktualisiert am

Rassismus in Großbritannien : Johnsons weiße Arbeiterkinder

Herrscht in Großbritannien ein „institutioneller Rassismus“ in Polizei, Staat und Gesellschaft? Das will Premierminister Boris Johnson von einer Kommission untersuchen lassen. Eine prominente Kritikerin beklagt, das Ergebnis stehe schon fest.

Baronin Warsi gehört zu denen, die bereits zu wissen glauben, was in dem Bericht der Kommission stehen wird, die Boris Johnson angesichts der „Black Lives Matter“- Protestwelle zur Untersuchung aller Aspekte der Benachteiligung bestimmter ethnischer Gruppen einsetzen will. Als Tochter eines mittellosen muslimischen Einwanderers aus Pakistan, der es vom Fabrikarbeiter und Busfahrer zum erfolgreichen Unternehmer brachte, war Sayeeda Warsi einst ein Aushängeschild der konservativen Partei für Integration. Sie schien gleich mehrere Vielfaltskriterien zu erfüllen: weiblich, muslimisch, konservativ.

David Cameron beförderte sie ins Oberhaus und ernannte sie zur Mitvorsitzenden der Partei. Sie war die erste Muslimin, die an Kabinettssitzungen teilnehmen durfte. Inzwischen hat sie sich bei den Tories ins Abseits manövriert mit ihren ständigen Vorwürfen konservativer Islamophobie. Baronin Warsi ist überzeugt, Johnsons Kommission werde der Regierung bloß nach dem Munde reden und das Fazit ziehen: „Es gibt keinen Rassismus.“ Mit ihrer Auffassung, dass Muslime in Großbritannien Opfer von Islamophie seien, vertritt sie eine diametral entgegengesetzte Position zu Munira Mirza, Leiterin der Planungsabteilung in Downing Street.