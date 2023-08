Aktualisiert am

Blickt zu wenig nach vorne: Der Labour-Vorsitzende Keir Starmer im April in Hartlepool. Bild: dpa

Jeden Dienstagabend und jeden Sonntagmittag tourt Kevin Bonavia durch seinen Wahlkreis oder besser durch den Wahlkreis, den er als Kandidat der Labour-Partei gewinnen will. Er arbeitet systematisch, Straße für Straße, Viertel für Viertel, klingelt an Haustüren, verteilt Broschüren. Er muss dort gewinnen, wenn seine Partei, die seit mehr als 13 Jahren auf den Oppositionsbänken im britischen Unterhaus sitzt, zurückwechseln will auf die rechten Bankreihen im Plenarsaal, auf die Seite der Macht.

Bonavias Auftrag ist entscheidend. Er kandidiert in Stevenage, einer Schlafstadt im Norden von London, die vor siebzig Jahren auf dem Reißbrett entstand, und er soll die „Stevenage Woman“ für sich und seine Partei interessieren; jene Wählerin, die von „Labour together“, der wichtigsten innerparteilichen Strategen-Riege, als Prototyp der größten sozialen Gruppe identifiziert worden ist, deren Stimmen Labour braucht.