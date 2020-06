Großbritannien : Johnson erwägt Erleichterungen bei Einwanderung aus Hongkong

Aktualisiert am

Der britische Premierminister Boris Johnson will die Visa-Bestimmungen für Einwanderer aus Hongkong erleichtern, sollte China das umstrittene Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone durchsetzen. Inhaber eines sogenannten britischen Übersee-Reisepasses (“British National Oversees Passport“, BNO) aus Hongkong könnten dann für einen verlängerbaren Zeitraum von 12 Monaten in das Vereinigte Königreich einreisen und würden weitere Einwanderungsrechte erhalten, „einschließlich des Rechts auf Arbeit, das sie auf den Weg zur Staatsbürgerschaft bringen könnte,“ teilte Johnson am Mittwoch mit. Etwa 350.000 Menschen der chinesischen Sonderverwaltungszone besitzen derzeit entsprechende Pässe, weitere 2,5 Millionen könnten sie beantragen, sagte Johnson.

“Seit der Übergabe im Jahr 1997 ist das kostbare Konzept ’ein Land, zwei Systeme’ im Grundgesetz Hongkongs verankert und durch die von Großbritannien und China unterzeichnete gemeinsame Erklärung untermauert“, erklärte Johnson. Der britische Premierminister fügte hinzu, dass Chinas Entscheidung, ein nationales Sicherheitsgesetz aufzuerlegen, „die Freiheiten Hongkongs beschneiden und die Autonomie dramatisch untergraben“ werde. Chinas Schritt stünde im Widerspruch zu den Verpflichtungen aus der Vereinbarung. Am Dienstag warnte Johnson die Regierung in Peking, das nationale Sicherheitsgesetze zurückzuziehen, da China riskiere, eines der „Juwelen der asiatischen Wirtschaft“ zu zerstören und gleichzeitig den Ruf der Volksrepublik zu ruinieren.

Chinas Volkskongress hatte in der vergangenen Woche den Weg für das Sicherheitsgesetz geebnet. Demnach könnten chinesische Polizei und Geheimdienste mit weitreichenden Befugnissen nach Hongkong verlegt werden. Ziel soll es sein, eine Abspaltung, Subversion, Terrorismus und Einmischungen aus dem Ausland zu bekämpfen.