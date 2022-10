Nach nur sechs Wochen : Britische Innenministerin verlässt Regierung Truss

Aktualisiert am

Scheidet aus der Regierung Truss aus: die bisherige britische Innenministerin Suella Braverman, hier am 18. Oktober in London Bild: dpa

Nur wenige Tage nach der Entlassung ihres Schatzkanzlers hat die neue britische Premierministerin Liz Truss am Mittwoch den Rücktritt ihrer Innenministerin akzeptiert. Suella Braverman begründete ihren Schritt am frühen Abend mit einem Fehler – die Versendung eines Regierungsdokuments über ihren privaten Email-Account –, für den sie mit ihrem Rücktritt die Verantwortung übernehmen wolle.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Gleichzeitig äußerte Braverman „Bedenken gegenüber dem Kurs dieser Regierung“. So habe man „Versprechen aus dem Wahlprogramm gebrochen“. Zuerst hatte am Mittwoch die britische Zeitung „Guardian“ über ihren Rückzug aus der Regierung Truss berichtet. Braverman, die sich selbst um das Amt des Premierministers beworben hatte, wird dem rechten Rand der Tories zugerechnet, dem auch Truss angehört.

Als neuer Innenminister wurde am Abend Grant Shapps ernannt, der sich in den vergangenen Wochen, ähnlich wie der neue Schatzkanzler Jeremy Hunt, gegen Truss´ politischen Kurs ausgesprochen hatte. Truss ist erst seit September im Amt und befindet sich bereits in einem politischen Überlebenskampf.

Am Mittwoch war es Truss bei ihrem ersten großen Auftritt im Unterhaus seit der Entlassung ihres ersten Schatzkanzlers Kwasi Kwarteng gelungen, sich etwas Luft zu verschaffen. Sie parierte alle Angriffe des Labour-Vorsitzenden Keir Starmer und sagte: „Ich bin ein Kämpferin, keine Drückebergerin.“