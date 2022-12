Tarifkonflikt : Großstreik legt englische Krankenhäuser lahm

Streikende Angestellte des NHS am 15. Dezember 2022 vor dem St Thomas Hospital in London. Bild: Reuters

Mit einem Großstreik haben die Gewerkschaften ihrer Forderung nach höheren Löhnen im britischen Gesundheitssystem NHS Nachdruck verliehen. Bis zu hunderttausend Krankenschwestern und Pfleger legten am Donnerstag in England, Wales und Nordirland ihre Arbeit nieder.

Der zwölfstündige Ausstand war der erste landesweite Streik in der über hundertjährigen Geschichte der Gewerkschaft Royal College of Nursing (RNC). Die RNC-Chefin Pat Cullen sprach von einem „tragischen Tag für die Pflege und einem tragischen Tag für die Patienten“. Fast ein Drittel der Krankenhäuser in England wurde bestreikt.

Zehntausenden Patienten wurden Termine und Operationen storniert. Auch einige Krebsbehandlungen fielen aus, nur Notfalloperationen wurden angenommen. Nach Angaben der Gesundheitsstaatsministerin Maria Caulfield waren etwa 70 .000 Patienten betroffen.

RNC fordert für die Pflegekräfte 19 Prozent mehr Lohn. Die konservative Regierung hat dies als unbezahlbar und unrealistisch zurückgewiesen. Nach Schätzung der Downing Street würde die Gewerkschaftsforderung über 10 Milliarden Pfund (11,5 Milliarden Euro) im Jahr kosten.

Allerdings ist auch klar, dass die Löhne vieler Krankenhausmitarbeiter niedrig sind. Es sei „schwierig“, von einem Pflegergehalt zu leben, gab Ministerin Caulfield zu, die selbst 25 Jahre als Krankenschwester gearbeitet hat. Das Einstiegsgehalt liegt bei 27.000 Pfund (31 200 Euro), mit vier Jahren Berufserfahrung erhalten sie 33.000 Pfund, mit Zusatzqualifikationen 47.000 Pfund. Auch andere Berufsgruppen wie Eisenbahner und Postboten streiken derzeit für höhere Löhne.

Der nächste Großstreik ist schon geplant

Die Londoner Regierung hat einer Million NHS-Mitarbeitern in diesem Jahr durchschnittlich 4,5 Prozent Lohnplus angeboten, wie von der unabhängigen Bezahlungskommission empfohlen. In Schottland einigte sich die Regionalregierung mit zwei Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss mit durchschnittlich 7,5 Prozent Lohnplus. Eine dritte Gewerkschaft lehnt das Angebot aber ab.

Am 20. Dezember plant das RNC den nächsten Großstreik in England. Am Tag darauf wollen auch über zehntausend Rettungssanitäter und Krankenwagenfahrer die Arbeit niederlegen. Soldaten der Armee sollen Einsatzfahrten übernehmen. Der Gesundheitsdienst NHS mit über 1,5 Millionen Mitarbeitern ist seit Jahren in einer Krise, die durch Corona verstärkt wurde. Mehr als sieben Millionen Patienten warten auf Termine und Behandlungen, teils viele Monate lang. Jede zehnte Stelle im NHS ist unbesetzt.