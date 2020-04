Corona in Großbritannien : Erhöht ein Migrationshintergrund das Infektionsrisiko?

Wann immer Fotos von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern in Großbritannien veröffentlicht werden, die an Covid-19 gestorben sind, fällt eines auf: Sie sind selten weiß. Unter den ersten zehn verstorbenen Ärzten des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS befand sich kein einziger ohne Migrationshintergrund. Auch jenseits der NHS-Beschäftigten würden die ethnischen Minderheiten im Vereinigten Königreich von dem Virus „überproportional“ getroffen, sagte kürzlich der für die Kommunen zuständige Minister Robert Jenrick.

Wie kommt es, dass die offiziell als „Bame“ bezeichnete Bevölkerungsgruppe („Black, Asian and Minority Ethnic“), also Schwarze, Asiaten und andere ethnische Minderheiten, offenbar so viel gefährdeter ist? Das fragt sich auch die britische Regierung. Sie hat angekündigt, dem Phänomen nachzugehen und einen Stab in der NHS-Behörde „Public Health England“ damit beauftragt, Fakten und Hintergründe auszuleuchten.

Ethnische Herkunft auf dem Totenschein

Die BBC meldete am vergangenen Wochenende, dass damit begonnen worden sei, auf Totenscheinen die ethnische Herkunft der Corona-Opfer zu vermerken. Eine höhere Infektionsrate und höhere Todeszahlen lassen sich nicht nur unter infizierten Ärzten, Schwestern und Pflegern feststellen, sondern – abgeschwächt – bei allen Patienten, die der „Bame“-Gruppe zugerechnet werden.

Das „Intensive Care National Audit and Research Centre“ fand heraus, dass 34 Prozent der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten einen „Bame“-Hintergrund haben. Der Anteil der „Bames“ an der Gesamtbevölkerung liegt bei nur 14 Prozent.

Politiker, Wissenschaftler und Ärzte machen auf verschiedene Facetten des Rätsels aufmerksam. Zum einen beschäftigt der NHS überproportional viele Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Mehr als zwanzig Prozent der Krankenschwestern und sogar 44 Prozent aller NHS-Ärzte gehören der „Bame Community“ an, was auf einen Integrationserfolg hindeutet. Das erklärt aber nur einen Teil der höheren Zahlen.

Manche sehen die Ärzte, Schwestern und Pfleger als Opfer eines versteckten oder sogar offenen Rassismus. So würden viele Ärzte aus dieser Bevölkerungsgruppe aus Angst dazu neigen, eher keine Beschwerde zu führen und etwa bei mangelhafter Ausstattung mit Schutzbekleidung schweigen, heißt es zuweilen. NHS-Beschäftigte, die ethnischen Minderheiten angehören, würden zudem häufiger „an der Front eingesetzt“, schrieb Omar Khan, Direktor des für Gleichstellung streitenden „Runnymed Trust“, in dieser Woche.

Diskriminierung oder „kulturelle Unterschiede“

„Wir wissen, dass ethnische Minderheiten seltener befördert und häufiger gemaßregelt werden, was sich auf ihr Gehalt auswirkt, aber auch auf ihre Einsatzgebiete, die weniger erstrebenswert sind und höhere Risiken beinhalten.“ Khan fasste seine Beobachtungen in deutlichen Worten zusammen: „Es ist die Diskriminierung am Arbeitsplatz, die ethnische Minderheiten einer größeren Gefahr aussetzt, ernsthaft an Covid-19 zu erkranken.“ Es kursieren aber auch andere Theorien.

Professor Kamlesh Khunti, ein Fachmann für Diabetes und Herzerkrankungen, machte kürzlich darauf aufmerksam, dass „kulturelle“ Unterschiede nicht unterschätzt werden dürften. Viele Einwanderer aus Asien, Afrika oder der Karibik lebten in Großfamilien, „was soziale Distanzierung und Selbstisolation erschwert“, sagte er.

Sein Kollege, Professor Nishi Chaturvedi, führte aus, dass Krankheiten, welche die Erkrankung an Covid-19 begünstigen und zugleich die Genesung erschweren, „unter Menschen mit südasiatischer und afrokaribischer Herkunft um ein Vielfaches häufiger auftreten“. Diabetes, Schlaganfälle und Herzinfarkte ließen sich in der Gruppe der Bame vor allem bei Jüngeren überdurchschnittlich oft beobachten, was bislang wissenschaftlich nicht erklärt werden könne.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sieht auch dies in einem sozialen und ökonomischen Zusammenhang. Es sei eine „ungemütliche Wahrheit“, schrieb er kürzlich im „Guardian“, dass Menschen mit Migrationshintergrund eher auf engem Wohnraum lebten, in prekäreren Arbeitsverhältnissen stünden und „nicht den Luxus haben, sicher von zu Hause aus zu arbeiten“. Ein Leben in Armut mache anfälliger für Krankheiten, weshalb es wenig überraschend sei, dass Angehörige der Bame-Community „eine größere Wahrscheinlichkeit haben, den Virus zu bekommen und, wie es scheint, zu sterben“.

Gestützt zu werden scheint Khans Argumentation von der Statistik. Danach befinden sich zwei Drittel aller Corona-Hotspots in Gebieten, in denen besonders viele Einwanderer leben.

Muslime weniger betroffen

Doch die Statistik ist nur grob. Der frühere Vorsitzende der Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission, Trevor Phillips, nahm Anfang der Woche eine interessante Differenzierung vor: Wo überdurchschnittlich viele Menschen wohnen, deren Wurzeln in Pakistan und Bangladesh liegen, treten kaum Infektionen auf. Gemeinsam mit dem Demographen Richard Webber fand er heraus, dass islamische Einwanderungszentren wie Luton, Rotherham oder Bradford unterdurchschnittlich betroffen sind.

Besonders deutlich zeigt sich dies im Londoner Stadtteil Tower Hamlets, der wie eine Insel aus dem Südosten der Hauptstadt ragt. In dem sozial schwachen Viertel, wo mehr als dreißig Prozent Muslime südasiatischer Herkunft leben, wurden zuletzt 548 Fälle registriert. Im benachbarten Newham waren es zum selben Zeitpunkt 859 und in Southwark sogar 1.075.

Phillips bringt dafür zwei Erklärungen ins Spiel. Zum einen seien gläubige Muslime an mehrmaliges Händewaschen am Tag gewöhnt und hätten sich das nicht erst angewöhnen müssen. Zum anderen schütze die Muslime, dass viele, insbesondere die Frauen, nicht arbeiteten. Vierzig Prozent der muslimischen Einwanderer seien „wirtschaftlich inaktiv“ und lebten daher ohnehin isoliert, schrieb Phillips in der „Times“.