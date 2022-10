Verzicht auf Steuersenkungen : Die Demontage einer britischen Premierministerin

Aktualisiert am

In der Konservativen Partei fordern die ersten Abgeordneten offen die Ablösung von Premierministerin Liz Truss. Und der neue Schatzkanzler trägt ihr Steuerprogramm zu Grabe.

Sind ihre Tage bald gezählt?: Die britische Premierministerin Liz Truss vor ihrem Amtssitz in 10 Downing Street Bild: dpa

Nach nur drei Tagen im Amt verkündete der neue britische Schatzkanzler Jeremy Hunt am Montag die Kehrtwende von der Kehrtwende. Erst drei Wochen ist es her, dass sein Vorgänger Kwasi Kwarteng die größten Steuersenkungen seit den Siebzigerjahren ankündigte und damit die Politik früherer Tory-Regierungen auf den Kopf stellte. Nach Turbulenzen an den Märkten mit unmittelbaren Folgen für Immobilienkreditnehmer steuerte Hunt nun abermals um.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Er werde „so gut wie alle Steuersenkungen zurücknehmen”, die noch nicht im Parlament seien, sagte er in einer kurzen Rede im Schatzkanzleramt. „Keine Regierung kann die Märkte kontrollieren, aber jede Regierung kann Gewissheit über die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen geben.” Dies wiederum beeinflusse die Märkte. „Unser wichtigstes Ziel ist Stabilität“, sagte Hunt.