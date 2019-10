Grausiger Fund in Thurrock : 39 Leichen aus Lkw stammen aus China

Neuen Erkenntnissen zufolge stammen die 39 Menschen, die tot in einem Lastwagen in Großbritannien gefunden wurden, aus China . Sie sollen möglicherweise erfroren sein. Unterdessen ermitteln nun auch belgische Behörden.

Die in einem Lastwagen-Anhänger in England entdeckten 39 Toten stammen aus China. Das bestätigt die Polizei am Donnerstag. Bei den Toten handelt es sich um 38 Erwachsene und einen Teenager sowie um 31 Männer und acht Frauen. Sie waren in der Nacht zum Mittwoch in dem Fahrzeug im englischen Grays entdeckt worden. Möglicherweise sind sie erfroren. Ein Lastwagen-Fahrer wurde wegen Mordverdachts festgenommen.

Unterdessen haben auch die belgischen Behörden Ermittlungen aufgenommen. „Die Ermittlungen werden sich auf die Organisatoren und alle anderen Beteiligten des Transports fokussieren“, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Man werde eng mit den britischen Behörden zusammenarbeiten. Diese fahndeten in der Nacht zum Donnerstag offenbar in zwei Wohnungen, die in Zusammenhang mit dem 25 Jahre alten Lkw-Fahrer stehen sollen, in der Grafschaft Armagh nach Beweisen.

Medienberichten zufolge sind die in Nordirland lebenden Eltern des Fahrers nach England geflogen, um ihren Sohn zu unterstützen. Nachbarn der Eltern zeigten sich überrascht von dessen Festnahme, wie der „Belfast Telegraph“ am Donnerstag berichtete. Die Familie sei angesehen und der Sohn habe seine Eltern alle paar Wochen besucht.

„Unvorstellbare Tragödie“

Vorläufige Ergebnisse zeigten, dass der fragliche Anhänger am Dienstag um 14.49 Uhr in Zeebrugge an der belgischen Küste angekommen sei und den Hafen noch am gleichen Nachmittag verlassen habe. Am Mittwoch um 1 Uhr habe der Lkw-Sattelauflieger dann das englische Purfleet erreicht. Purfleet ist nicht weit entfernt von jenem Ort im Industriegebiet der Stadt Grays, an dem der Anhänger schließlich entdeckt wurde. Es sei noch unklar, zu welchem Zeitpunkt die Menschen gestorben seien und ob dies in Belgien geschehen sei. Weitere Informationen sollten im Sinne der Ermittlungen nicht veröffentlicht werden, hieß es in der Mitteilung.

Der Fund der 39 Leichen in einem Industriegebiet östlich von London hatte landesweit Entsetzen ausgelöst. Premierminister Boris Johnson sprach am Mittwoch von einer „unvorstellbaren Tragödie“. Schlepper müssten „gejagt und zur Verantwortung gezogen werden“. Die britische Polizei geht davon aus, dass die Sattelzugmaschine aus Nordirland stammt. Gemeldet war der Lastwagen seit 2017 in Bulgarien. Der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow erklärte am Mittwoch, das Fahrzeug sei damals von einem Iren angemeldet worden und seitdem nicht mehr in Bulgarien gewesen.

Nach britischen Behördenangaben ist die Zahl der Migranten, die illegal in Fracht-Containern und Lkw nach Großbritannien geschmuggelt werden, im vergangenen Jahr gestiegen. Die Tragödie von Kent weckte auch Erinnerungen an ähnliche Fälle in Großbritannien. Im Jahr 2000 waren im südenglischen Hafen von Dover in einem Lastwagen die Leichen von 58 chinesischen Migranten gefunden worden. 2014 entdeckten Ermittler 34 afghanische Migranten im nahe Grays gelegenen Hafen von Tilbury in einem Seefracht-Container. Die Menschen litten unter schwerer Dehydrierung, Unterkühlung und Sauerstoffmangel.