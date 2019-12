Griechische Insel Chios : Schlägereien in Lager für Migranten

Im überfüllten Registrierlager der griechischen Insel Chios sind bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Migranten drei Menschen verletzt worden. Afghanen und Migranten aus arabischen Staaten hatten am Sonntagabend zunächst Steine aufeinander geschleudert. Danach sei es zu Schlägereien gekommen, berichtete die halbamtliche Nachrichtenagentur ANA-MPA am Montag. Die Polizei konnte unter Einsatz ihrer gesamten Kräfte auf der Insel die Ausschreitungen beenden. Auch ein Polizist wurde demnach verletzt. In dem für etwa 1000 Migranten ausgelegten Lager von Chios harren nach offiziellen Angaben mehr als 5000 Menschen aus.

Die Regierung in Athen will in den kommenden zwei Monaten mehr als 10.000 Migranten aufs Festland bringen. Seit Juli sind bereits rund 10.000 Migranten von den Inseln im Osten der Ägäis in Lager in Nord- und Mittelgriechenland gebracht worden.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR haben bis zum 24. November 52.719 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln übergesetzt. Das sind gut 20 000 mehr als im gesamten Vorjahr (32 494). Athen ruft die türkische Regierung immer wieder auf, den Flüchtlingszustrom zu stoppen.