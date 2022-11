Aktualisiert am

Griechenland ist in der NATO einsame Spitze

Verteidigungshaushalt : Griechenland ist in der NATO einsame Spitze

Gemessen an der Wirtschaftskraft gibt kein NATO-Land mehr für Verteidigung aus als Griechenland. Das Land hat aber keine Wahl, droht die Türkei doch mit einem Angriff auf griechische Inseln.

Griechenland ist einsame Spitze, sogar noch vor den Vereinigten Staaten. Kein Mitgliedstaat der NATO übererfüllt das 2006 aufgestellte Ziel der Allianz, mindestens zwei Prozent der Jahreswirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, so kontinuierlich und deutlich wie Griechenland. Im vergangenen Jahr wendete das Land laut NATO-Angaben knapp 3,6 Prozent seines Bruttosozialprodukts für Rüstungsausgaben auf. In den USA waren es 3,57, in Deutschland kaum 1,5 Prozent.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Gemessen an der Bezugsgröße sind Griechenlands Ausgaben natürlich immer noch gering, zumal die griechische Wirtschaft ihr Niveau von 2008, dem letzten Jahr vor Ausbruch der Überschuldungskrise, noch lange nicht wieder erreicht hat. Gemessen an der eigenen Wirtschaftskraft aber bleibt es dabei, dass Athen erhebliche Ressourcen in die eigenen Streitkräfte investiert – dies allerdings, weil es keine andere Wahl hat.