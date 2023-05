Die Umfragen der vergangenen Wochen waren richtig und falsch zugleich: Alle demoskopischen Institute in Griechenland hatten aus ihren Befragungen vor der Parlamentswahl am 21. Mai einen wahrscheinlichen Sieg von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und seiner konservativen Partei Nea Dimokratia ermittelt. So kam es auch. Was die Umfragen hingegen nicht ahnen ließen, war die Deutlichkeit dieses Sieges.

Für Mitsotakis geriet der Sonntag zum Triumph: Mehr als vierzig Prozent der Stimmen für seine eigene Partei, nur etwa die Hälfte für seinen bisher wichtigsten Herausforderer, den Oppositionsführer Alexis Tsipras und dessen „Bündnis der radialen Linken“, das zwischen 2015 und 2019 regiert hatte. Nur in einem einzigen Wahlbezirk, ganz im Nordosten Griechenlands, an der Grenze zu Bulgarien, wurde Tsipras´ Partei stärkste Kraft. Sonst war es überall im Land das gleiche Bild – von Thessaloniki bis Athen, von Korfu über Kreta bis Rhodos und Lesbos. Eine deutliche Mehrheit stimmte für die Nea Dimokratia und ihren Chef.

Weder eine Abhöraffäre, die in anderen EU-Staaten die Karriere des Regierungschefs hätte beenden können, noch das Zugunglück auf der Strecke Athen-Thessaloniki von Ende Februar, bei dem fast 60 Menschen ums Leben kamen, konnten den Vorsprung dauerhaft gefährden.

Mitsotakis will keine Koalition

Für Mitsotakis bedeutet dieses Ergebnis, das sein Plan aufgehen könnte, bei einer zweiten Parlamentswahl in diesem Sommer die absolute Mehrheit der Mandate zu gewinnen. Denn in den kommenden Tagen ist schwerlich mit einer Regierungsbildung zu rechnen. Mitsotakis will keine Koalition bilden, und die heterogene politische Konkurrenz kann keine bilden. Für den Prozess der Koalitionsgespräche durch die Parteien sind laut Verfassung nur neun Tage vorgesehen. Die werden wohl ergebnislos verstreichen, bevor Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou noch einmal alle Parteichefs zu einem letzten Treffen einberufen kann.

Ergibt sich auch dann keine Regierungsmehrheit, bewegt sich das Land auf neuerliche Wahlen zu, die im Juli oder vielleicht schon Ende Juni stattfinden könnten. Genau das strebt Mitsotakis an. Denn bei den kommenden Wahlen gilt wieder die in Griechenland traditionelle Bonusregelung, bei der die stärkste Partei zusätzlich zu ihrem regulären Resultat noch bis zu 50 Extrasitze erhält.

Diese Regelung verzerrt in einem Parlament mit nur 300 Abgeordneten zwar einerseits den Wählerwillen deutlich, hat andererseits in der Vergangenheit aber oft stabile Verhältnisse herbeigeführt, weshalb sie in der Bevölkerung weitgehend akzeptiert ist. Mit den Bonussitzen könnte Mitsotakis bei der nächsten Wahl dann auf eine klare Mehrheit der Mandate kommen, sofern seine Partei in den kommenden Wochen ihre Zustimmungswerte in etwa halten kann – und derzeit deutet nichts darauf hin, dass ihr das nicht gelingen wird.

Debakel für Tsipras und Varoufakis

Für Mitsotakis´ wichtigsten Herausforderer Alexis Tsipras hingegen war die Wahl am Sonntag nicht nur eine Niederlage, sondern ein Debakel. Kaum mehr als 20 Prozent der Stimmen konnte Tsipras´ „Bündnis der radikalen Linken“ auf sich vereinen – gut zehn Prozentpunkte weniger als noch 2019. Damals wurde Tsipras nach fünf zum Teil tumultuarischen Jahren als Ministerpräsident abgewählt. Die Wahl vom Sonntag zeigt auch: Auf absehbare Zeit kann er sich keine Hoffnungen machen auf eine Rückkehr in die Villa Maximos, von der aus Griechenland regiert wird.

Noch übler erging es Giannis Varoufakis. Tsipras´ einstiger Finanzminister, im Ausland ohnehin bekannter ist als in seiner Heimat, wird seine großsprecherischen Thesen künftig nur noch außerparlamentarisch verbreiten können. Varoufakis´ Partei scheiterte an der Dreiprozenthürde zum Einzug in die Volksvertretung, die sie 2019 noch knapp übersprungen hatte.

Den Erfolg hat Mitsotakis in erster Linie seiner Wirtschaftspolitik zu verdanken. Der Aufschwung der vergangenen Jahre kam zwar längst nicht bei allen, aber doch in weiten Teilen der Bevölkerung spürbar an. Tsipras´ Kritik an den sozialen Härten der liberalen Linie seines Nachfolgers überzeugte hingegen nur Wenige. Dass Tsipras am Ende des Wahlkampfes noch andeutete, ihm seien für einen Sieg über Mitsotakis auch die Stimmen enttäuschter Rechtsradikaler genehm, hat wohl ebenfalls einen Teil seiner Klientel vergrault und in die Arme der maßvoll erstarkten „Panhellenische Sozialistischen Bewegung“ (zurück)getrieben. Deren Vorsitzender Nikos Androulakis hatte sich Hoffnungen gemacht, nach der Wiederholungswahl im Sommer zum Königsmacher beziehungsweise unverzichtbaren Juniorpartner von Mitsotakis zu werden. Doch das Ergebnis der Nea Dimokratia ist so stark, dass der alte und mutmaßlich neue Ministerpräsident dank der in der EU einzigartigen Bonussitze auf Königsmacher und Juniorpartner womöglich wird verzichten können.

Ob das Ergebnis für Griechenland genauso grandios ist für Mitsotakis, muss sich weisen. Die selbstherrlichen Züge in dessen Amtsführung – nicht nur bei der Bespitzelung oder Drangsalierung kritischer Journalisten und politischer Konkurrenten – waren in den vergangenen vier Jahren nicht zu übersehen. Ein weiterhin mit absoluter Mehrheit regierender Mitsotakis wird wohl noch weniger geneigt sein, sich rechtsstaatliche Zurückhaltung aufzuerlegen.