Griechenland : Großer Brand im Flüchtlingslager von Moria

Im Flüchtlingslager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Dies berichteten örtliche Medien übereinstimmend. Ein Offizier der Feuerwehr sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Ursache sei unklar. Der Brand sei groß und es seien starke Einheiten der Feuerwehr vor Ort. Zunächst lagen keine Informationen über Verletzte vor.

Die Feuerwehr habe Schwierigkeiten, den Brand unter Kontrolle zu bringen, weil die Containerwohnungen im Lager sehr dich beieinander stehen, berichteten örtliche Medien. Das Nachrichtenportal der Insel, stonisi.gr, zeigte Aufnahmen aus Moria, auf dem Menschen zu sehen sind, die in Panik versuchen, den Flammen zu entkommen. In und um das Camp von Moria leben gut 19.000 Menschen.

Die Elend vieler Tausend Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos hat nach Aussage des Mainzer Arztes Gerhard Trabert unerträgliche Ausmaße angenommen. Die Zustände in dem völlig überfüllten Lager Moria habe er so bislang nur bei Katastropheneinsätze in Entwicklungsländern erlebt und in Europa nicht für möglich gehalten, sagte Trabert am Sonntag dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Es hat mich an in Haiti erinnert oder an Sri Lanka nach dem Tsunami.“ Deutschland müsse nun dringend eine Vorreiterrolle spielen und sofort einen Teil der Menschen aufnehmen. Trabert war vor einigen Tagen mit Hilfsmaterial auf die Insel gereist.

Der Mainzer Sozialmediziner und Gründer des Vereins „Armut und Gesundheit in Deutschland“ hatte das Flüchtlingscamp auf der nahe der Türkei gelegenen Ägäis-Insel bereits vor drei Jahren besucht. Schon damals sei das ursprünglich für 3000 Menschen ausgelegte Lager mit 6000 bis 7000 Schutzsuchenden überfüllt gewesen. „Seither hat sich alles dramatisch verändert“, berichtete Trabert. Ein Teil der mittlerweile 22.000 bis 25.000 Menschen lebe in primitiven, aus Plastikplanen gebauten Hütten. In Teilen des Lagers gebe es keinen Strom und keine sanitären Anlagen. Tote würden auf einem abgezäunten Gräberfeld verscharrt.

Mehr zum Thema 1/

Eine systematische Beschulung der rund 8000 Kinder finde nicht statt. Die griechischen Behörden, das UN-Flüchtlingshilfswerk und viele private Organisationen seien zwar vor Ort, doch ihre Hilfe wirke schlecht koordiniert. Viele Flüchtlinge lebten auch bereits mehr als ein Jahr unter den menschenunwürdigen Verhältnissen. Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien hätten oft auch schwere Kriegsverletzungen, es gebe aber keine angemessene medizinische Versorgung. Bei seinem Besuch habe er einen Syrer kennengelernt, dem die griechischen Behörden kürzlich mitgeteilt hätten, für seinen Fall gebe es einen Anhörungstermin im Jahr 2022.