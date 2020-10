Grenze zur Türkei : Griechenland baut kilometerlange Mauer

Griechenland plant den Bau einer Mauer an der Grenze zur Türkei, um Migranten an der Einreise zu hindern. Damit wird eine bestehende Barriere verlängert.

Die griechische Regierung hat nach eigenen Angaben ihre Planungen für eine Mauer an der Grenze zur Türkei abgeschlossen. Die Mauer soll auf 26 Kilometern Länge an eine bereits bestehende Barriere von zehn Kilometern Länge angeschlossen werden, wie ein Regierungssprecher am Montag erklärte. Das Projekt am Grenzfluss Evros soll demnach 63 Millionen Euro kosten und bis Ende April fertiggestellt werden. Mit dem Ausbau der Grenzbefestigungen sollen Migranten an der Einreise nach Europa gehindert werden.

Am Samstag hatte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis die Grenzregion besucht. In der Region war im Februar ein Konflikt zwischen der EU und der Türkei eskaliert, nachdem Ankara angekündigt hatte, die Grenze zur EU zu öffnen. Tausende Migranten versuchten daraufhin, die Grenze zu überqueren. Griechenland und die Türkei befinden sich zudem im Streit um Ausbeutungsrechte für Erdgasvorkommen im Mittelmeer.

Die Zahl der Migranten und Flüchtlinge, die versuchen, aus der Türkei nach Griechenland einzureisen, ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie und stärkerer Kontrollen stark zurückgegangen.