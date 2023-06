Aktualisiert am

An der Grenze zu Belarus : Polnische Grenzschützer von Belarus aus beschossen

Polnische Grenzschützer patrouillieren am 30. Juni 2022 an einem neu errichteten Grenzzaun zwischen Polen und Belarus. Bild: dpa

Die Lage an der EU-Außengrenze zu Belarus spitzt sich zu: Polnische Grenzschützer sind im Einsatz an der Ostgrenze offenbar erstmals von Belarus aus beschossen worden. Ein Oberst des Grenzschutzes, Arkadiusz Tywoniuk, berichtete am Donnerstagnachmittag im polnischen Parlament, „in den vergangenen Tagen“ habe ein „Gegenstand“ nacheinander zwei Scheiben eines Fahrzeugs des Grenzschutzes durchschlagen. Die beiden Beamten im Wagen seien jedoch unverletzt geblieben. Von welcher Art von Gerät das Fahrzeug „abgeschossen“ worden sei, sei unklar.

Dass von der anderen Seite des Grenzzauns Steine und Äste auf die Beamten geworfen werden, sei inzwischen „Alltag“, so Tywoniuk. Es seien inzwischen mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Auf Twitter hat die Behörde in den vergangenen Tagen Videos von solchen Zwischenfällen veröffentlicht. Einmal warfen Menschen – laut Grenzschutz Migranten, die hier die Grenze überwinden wollten – ein brennendes Stück Holz in Richtung der Beamten.

Die Grenzsperren wurden ausgebaut

Im Sommer 2021 hatte der belarussische Staatschef Alexandr Lukaschenko öffentlich gedroht, „Drogen und Migranten“ in Richtung EU nicht mehr aufzuhalten. Das sei seine Reaktion auf Sanktionen, die die EU verhängt hatte, nachdem Lukaschenko Proteste gegen Wahlfälschungen gewaltsam niedergeschlagen hatte. Belarus organisierte zusätzliche Flüge aus mehreren asiatischen Ländern und half Tausenden Migranten, die Grenze zu Polen oder Litauen zu erreichen. Auf den letzten Metern trieben belarussische Sicherheitskräfte Migranten auch regelrecht über die Grenze, wenn diese angesichts der Grenzzäune zögerten.

Vermummte Zivilisten warfen schon damals von Osten her Steine auf Polens Grenzschützer oder blendeten sie in der Dunkelheit mit Laserstrahlen. Die EU entsandte Beamte ihrer Grenzschutzbehörde Frontex zur Verstärkung der örtlichen Kräfte. Seitdem haben die Länder ihre Grenzsperren massiv ausgebaut, Polen etwa mit einem etwa fünf Meter hohen, massiven Stahlgitter. Dennoch versuchen laut Grenzschutz täglich Dutzende Migranten aus Ländern Asiens und Afrikas, die Sperre zu überwinden. Manche von ihnen werden von den polnischen Beamten sofort aufgegriffen und zurückgeschickt („pushback“).

Litauen befürchtet vor dem NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli in Vilnius, dass sich die Zahl der Migranten in dieser Zeit erhöhen könnte. Der Chef des Grenzschutzes, Rustamas Liubajevas, sagte dem Portal delfi.lt: „Eine mögliche Gefahr ist die Ausnutzung illegaler Migration mit dem Ziel, die Lage während des Ereignisses zu destabilisieren.“