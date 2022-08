Gorbatschow-Bild im Ausland : Friedensstifter, Gefängnisaufseher, Totengräber

Im Westen, im östlichen Europa und in China divergieren die Äußerungen nach dem Tod des letzten Staats- und Parteichefs der UdSSR. Am härtesten mit Gorbatschow ins Gericht geht Litauens Präsident.

Die Staats- und Regierungschefs der großen westlichen Nationen haben den verstorbenen früheren sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow als Friedensstifter und Vermittler gewürdigt. „Michail Gorbatschow war ein Mann mit außergewöhnlicher Weitsicht“, erklärte der amerikanische Präsident Joe Biden am Dienstagabend. „Nach Jahrzehnten brutaler politischer Unterdrückung unternahm er demokratische Reformen.“ Der französische Präsident Emmanuel Macron würdigte Gorbatschow als „Mann des Friedens, dessen Entscheidungen den Russen den Weg zur Freiheit eröffnet haben“. Sein Engagement für Frieden in Europa habe „unsere gemeinsame Geschichte verändert“. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte: „Ich habe immer den Mut und die Integrität bewundert, die er zeigte, als er den Kalten Krieg zu einem friedlichen Ende brachte.“ NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb: „Michail Gorbatschows historische Reformen haben zur Auflösung der Sowjetunion geführt, zum Ende des Kalten Krieges beigetragen und die Möglichkeit einer Partnerschaft zwischen Russland und der NATO eröffnet“.

Allerdings ist die Zeit, in der Russland und die NATO auf Annäherungskurs schienen, mehr als eineinhalb Jahrzehnte her. Moskau führt einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Entsprechend haben ukrainische Spitzenpolitiker derzeit andere Prioritäten, als sich zum Tod Gorbatschows zu äußern. Der frühere stellvertretende Leiter der ukrainischen Wahlkommission, Andrij Magera, schrieb auf Facebook, der Name Gorbatschow sei in der Ukraine nicht nur mit Demokratisierung und freien Wahlen, sondern auch mit der Kiewer Maidemonstration unmittelbar nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl (als die sowjetischen Machthaber Normalität vortäuschten) und der Unterstützung der russischen Aggression gegen die Ukraine verbunden. Magera folgerte, Gorbatschow habe in Bezug auf die Ukraine eine negativere Rolle als Jelzin gespielt, jedoch eine positivere als alle sowjetischen Vorgänger zusammen.

In China gilt Gorbatschow als Verräter

Deutlich negativer fällt die Einschätzung in den baltischen Staaten aus. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda sagte, er könne Gorbatschows Idealisierung durch Vertreter westlicher Staaten nicht verstehen. „Er war ein Gefängnisaufseher, der entschieden hat, dass im Gefängnis einige Reformen nötig sind: die Fassade neu zu streichen, den Gefangenen die Möglichkeit zu geben, Zeitungen zu lesen und das Licht ein wenig länger anzulassen.“ Die Gefangenen dagegen hätten in die Freiheit ausbrechen wollen, sagte Nauseda dem Portal „Delfi.lt“: „Das haben sie auch getan, aber gegen Gorbatschows Willen.“ Dass Gorbatschow das Auseinanderbrechen der Sowjetunion für seinen größten Fehler gehalten habe, stelle ihn in eine Reihe mit Wladimir Putin. Die westlichen Illusionen über den Reformer Gorbatschow hätten sich in den Illusionen über Putins Russland fortgesetzt, sagte er. Während der Westen nur die Fassade gesehen habe, hätten die früheren Gefängnisinsassen die Realität in dessen Innerem gesehen. Deshalb habe der Westen „lange Zeit diese Kooperations- und Partnerschaftspolitik gegenüber Russland fortgesetzt, die später in Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gemündet sind“, sagte Nauseda. In Litauen, Lettland und Estland wurde zudem an Gorbatschows Verantwortung für den Versuch der sowjetischen Armee erinnert, im Januar 1991 die Unabhängigkeitsbewegungen gewaltsam zu beenden. In Vilnius wurden damals 14 unbewaffnete De­mons­tranten getötet, in Riga fünf.

Milder fielen die Äußerungen in ostmitteleuropäischen Staaten aus, die Teil des früheren Ostblocks, aber nicht der Sowjetunion waren. „Inspiriert durch den Prager Frühling gab er den Menschen in Russland Hoffnung auf Freiheit, die Achtung grundlegender Menschenrechte und eine bessere Zukunft für Russland“, schrieb der tschechische Außenminister Jan Lipavský über den Tod Gorbatschows. Die slowakische Ministerpräsident Eduard Heger erinnerte daran, dass Gorbatschow zu einem „friedlichen Ende des Kalten Krieges“ beitrug und es den „gefangenen Nationen in Mittel- und Osteuropa“ (durch das Ende der kommunistischen Regime) ermöglichte, ihre Freiheit wiederzulangen.

Dagegen der chinesischen Führung gilt Gorbatschow seit langem als Verräter seines Landes und Totengräber der Sowjetunion. Entsprechend schmallippig fiel die Reaktion des chinesischen Außenministeriums zu seinem Tod aus. Gorbatschow habe einen positiven Beitrag zur Normalisierung der chinesisch-sowjetischen Beziehungen geleistet, sagte der Sprecher Zhao Lijian auf Nachfrage eines Journalisten. „Wir trauern über seinen Tod und drücken seiner Familie unser Mitgefühl aus.“

Xi Jinping hatte kurz nach seiner Machtübernahme als Generalsekretär der KP Chinas im Jahr 2012 in einer geheimen Rede gesagt, Gorbatschow habe das Ende der KPdSU in einer „heiteren Rede“ verkündet, und „niemand war Manns genug, aufzustehen und Widerstand zu leisten“. China müsse daraus die Lehre ziehen, dass die KP niemals die Kontrolle über das Militär an die Regierung abgeben dürfe und niemals die eigene Ideologie verraten dürfe. Seit diesem Jahr gibt es eine Dokumentation, in der Präsident Wladimir Putin gepriesen wird, sein Land von dem Gift befreit zu haben, dass die Sowjetunion zu Fall gebracht habe. Sie ist Pflichtprogramm für Kader und Studenten. Im chinesischen Internet schrieben am Mittwoch dennoch viele Nutzer über Gorbatschow: „Hochachtung für einen großen Mann“. Die deutsche Botschafterin in Peking, Patricia Flor, schrieb auf Chinesisch auf Twitter, Gorbatschow habe dem Ende des Kalten Krieges den Weg geebnet und die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands ermöglicht. „Die Welt ist wegen ihm ein besserer Ort.“