Neue App : Peking wirbt für seinen globalen Corona-Impfpass

Unterdessen hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić sich gegen mögliche Pläne der EU ausgesprochen, einen europäischen Impfpass unter Ausschluss von russischen oder chinesischen Vakzinen auszugeben. Eine solche Entscheidung wäre „sehr schlecht und skandalös und gegen die wichtigsten europäischen Werte“, sagte Vučić. Serbien hat in Kontinentaleuropa die höchste Impfquote, und dies vor allem deshalb, weil dort neben den Wirkstoffen von Biontech/Pfizer und Astra-Zeneca bereits seit Ende 2020 massenhaft russische und chinesische Vakzine eingesetzt werden. Laut einem Bericht der Belgrader Zeitung „Politika“ kündigte Vučić an, er wolle sich ebenfalls mit einem chinesischen Wirkstoff impfen lassen – und zwar gleich am Tag nachdem eine eventuelle Regelung für einen EU-Impfpass in Kraft trete.

Darf Orbán noch zu EU-Treffen reisen?

Zugleich fragte er, wie denn Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, der auch mit chinesischem Wirkstoff geimpft sei, künftig zu EU-Treffen reisen solle. Er sei überzeugt, dass „niemand“ in Europa tatsächlich an die Einführung einer Regelung denke, die nur in der EU zugelassene Impfstoffe berücksichtige.

Serbien bemüht sich darum, zu einem Produktionsstandort für chinesische und russische Corona-Impfstoffe zu werden. In Belgrad geht man davon aus, dass Corona-Impfungen zu einem Dauerzustand werden. Der russische Botschafter in Belgrad wurde unlängst mit der Aussage zitiert, die in Serbien vorgesehene Produktion von Sputnik V werde ausreichen, damit Serbien die eigene Bevölkerung, den Balkan und weitere Regionen in Europa versorgen könne. Laut Angaben der serbischen Regierung soll mit einer Teilproduktion im Mai begonnen werden. Vučić kündigte dieser Tage an, in Serbien werde in Kooperation mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Peking noch in diesem Jahr zudem eine Fabrik zur Herstellung eines chinesischen Corona-Impfstoffs entstehen.