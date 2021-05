Nach der Wahl in Bulgarien : Schachweltmeisterin will Karatetrainer nicht beerben

Im Juli 2009 – zwei Jahre nach dem Beitritt Bulgariens zur Europäischen Union – wurde der ehemalige Feuerwehrmann, Leibwächter, Karatetrainer und Sofioter Bürgermeister Bojko Borissow erstmals zum Ministerpräsidenten in dem Balkanstaat gewählt. Mit einer kurzen Unterbrechung ist er das bis zum April 2021 geblieben und wurde so zu einem der dienstältesten Regierungschefs der EU sowie zum einzigen Regierungschef Bulgariens seit der Wende, der mehrfach wiedergewählt wurde.

Michael Martens (tens.), Korrespondent/in Folgen Ich folge



Nach der Parlamentswahl am 4. April schöpfte die bulgarische Opposition jedoch Hoffnung auf ein Ende der Ära Borissow, die mit zahlreichen Korruptionsaffären in Verbindung gebracht wird. Zwar wurde dessen Partei „Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens“, kurz Gerb, zum fünften Mal in Folge stärkste Kraft. Deutliche Stimmenverluste und eine parteiübergreifende Wechselstimmung in der Opposition ließen es aber unmöglich erscheinen, dass Borissow die nötigen Partner zum Weiterregieren finden würde.