Italiens Weg aus der Krise : Ein Palast als Ideenschmiede

Die Villa Pamphilj ist die vielleicht schönste Parkanlage Roms. Auf dem weitläufigen Gelände ließ das umbrische Adelsgeschlecht der Pamphilj Mitte des 17. Jahrhunderts ein barockes Landhaus errichten, das „Casino del Bel Respiro“. Der Palast gehört seit 1957 dem italienischen Staat, der ihn zu Repräsentationszwecken nutzt. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel am 11. November 2019 zu einem Tagesbesuch nach Rom reiste, gab Ministerpräsident Giuseppe Conte dort ein Abendessen zu ihren Ehren.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

An diesem „wunderbaren Ort, der die gesamte großartige italienische Geschichte zum Ausdruck bringt“, wie Merkel damals sagte, sollen von diesem Freitag an Ideen für den „rilancio“, den Neustart Italiens nach der Pandemie-Krise, debattiert werden. Was diese „Stati Generali“, die Generalstände, genau bezwecken sollen, ist nicht ganz klar und zudem zwischen linker Regierungskoalition und rechter Opposition heftig umstritten.

Die Bühne gehört Conte fast allein

Ministerpräsident Conte hofft auf einen Schub für das Land durch das Brainstorming der Sozialpartner und der „brillantesten Geister“ aus dem In- und Ausland. Die Opposition entgegnet, der angemessene Platz für einen Gedankenaustausch zur Verwendung der vielen italienischen und europäischen Milliarden zum Neustart der Volkswirtschaft des Landes sei das Parlament. Die Einladung, sich zum Auftakt der Generalstände in der Villa Pamphilj mit dem Regierungschef zu treffen, lehnten die rechtsnationalistische Lega unter dem früheren Innenminister Matteo Salvini, die postfaschistischen Brüder Italiens von Giorgia Meloni und auch die konservative Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi nach internen Beratungen schließlich ab.

Das kann der Ministerpräsident verschmerzen. So gehört ihm erstens die Bühne fast alleine und zweitens kann er sagen, nicht er habe den Dialog mit der Opposition verweigert. Überhaupt ist die Liebe Contes zu seiner Idee der Generalstände gewachsen, je näher deren Beginn rückte. Zunächst waren nur zweitägige Beratungen geplant, jetzt soll der Gedankensturm auch die gesamte kommende Woche bis einschließlich Sonntag anhalten. Weil die Opposition nicht mitmacht, werden am Freitag bloß die führenden Vertreter der Koalitionsparteien sowie der fraktionsunabhängigen „gemischten Gruppe“ kommen.

Am Samstag ist der große internationale Tag: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EZB-Chefin Christine Lagarde und IMF-Direktorin Kristalina Georgieva werden sprechen, alle drei per Video zugeschaltet. Möglicherweise persönlich dabei sein werden dagegen der Präsident des europäischen Parlaments, David Sassoli, und EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Beide gehören dem sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) an, dem formal kleineren, faktisch aber bestimmenden Partner der von Conte geführten Linkskoalition in Rom.

Das Programm der folgenden Tage ist noch nicht genau festgelegt. Der im engeren Sinne programmatische Auftakt wird am Montag das Referat des früheren Mobilfunkmanagers Vittorio Colao sein. Colao war im April von Conte an die Spitze des Expertenrates berufen worden, der eine Strategie für die „Phase 2“ des Übergangs vom akuten Notstand der Pandemie zur „neuen Normalität“ des Lebens mit dem Virus (Phase 3) erarbeiten sollte. Colao hat Conte seinen Plan „Initiativen für den Neustart: Italien 2020 bis 2022“ am vergangenen Montag übergeben. Mit sechs Kapiteln auf rund 120 Seiten ist das Dokument im Vergleich zu den sonst üblichen Umfängen von Regierungs- und Expertenplänen ausgesprochen konzis.