Gipfeltreffen in Kiew : EU stellt Ukraine weitere Unterstützung in Aussicht

Bei einem gemeinsamen Gipfeltreffen hat die Europäische Union der Ukraine weitere Unterstützung in Bezug auf die Energieversorgung zugesagt. Brüssel will außerdem die Ausbildung von Streitkräften prüfen.

Wolodymyr Selenskyj und Ursula von der Leyen am 12. Oktober in Kiew Bild: dpa

Die Europäische Union hat sich am Dienstag solidarisch mit der Ukraine gezeigt und ihr weitere Unterstützung in Aussicht gestellt. „Wir teilen dieselben Werte und dasselbe Schicksal als eine europäische Familie“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Gipfeltreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Neben einem Investitionspaket in Höhe von 6,5 Milliarden Euro spielte die Energieversorgung eine wichtige Rolle bei den Gesprächen, an denen auch EU-Ratspräsident Charles Michel teilnahm. Gemeinsam mit ukrainischen Experten werde an Möglichkeiten gearbeitet, um Gaslieferkapazitäten aus der EU zu erhöhen, sagte von der Leyen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Seit 2015 bezieht die Ukraine Erdgas nicht mehr direkt aus Russland, obwohl eine große Pipeline durch das Land führt. Stattdessen kauft Kiew Gas vor allem in der Slowakei; von dort wird es in umgekehrter Richtung durch die frühere Transgas-Pipeline „zurückgepumpt“. Von der Leyen kündigte an, dass auch eine engere Zusammenarbeit mit Kiew bei der Anlage von Gasspeichern geprüft werde. Das ist offenbar Teil eines Pakets von Vorschlägen, welche die Kommission an diesem Mittwoch vorstellen will, um die hohen Energiekosten zu senken.

Engere sicherheitspolitische Zusammenarbeit

Bei den Gesprächen in Kiew ging es auch um eine engere sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Die Ukraine will sich mit eigenen Truppen am EU-Einsatz Althea beteiligen, der militärischen Stabilisierungsmission in Bosnien-Hercegovina. Außerdem will das Land an mehreren Projekten der strukturierten militärischen Zusammenarbeit, kurz Pesco, mitwirken. Die EU wiederum „wird Möglichkeiten erkunden, um die Widerstandsfähigkeit der Ukraine stärker zu unterstützen, einschließlich der professionellen militärischen Ausbildung“, hieß es in der Gipfel-Erklärung. Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) prüft schon seit einigen Wochen mehrere Optionen dafür, hat sich öffentlich aber bedeckt gehalten.

Den Anstoß dazu gaben mehrere östliche Mitgliedstaaten. Wie Diplomaten berichten, machten sie sich zuerst beim Treffen der EU-Verteidigungsminister Ende Mai in Lissabon für eine Ausbildungsmission in der Ukraine stark. Die Initiative ging von Litauen aus, unterstützt wurde sie von Lettland, Estland, Polen und Schweden. Ende Juli baten dann der ukrainische Außen- und der Verteidigungsminister den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in einem gemeinsamen Brief um Hilfe. „Wir haben uns intensiv mit der ukrainischen Bitte beschäftigt, bei der militärischen Ausbildung zu helfen“, sagt ein damit befasster EU-Beamter. Ende September sei ein Team in der Ukraine gewesen, um die Lage zu sondieren. Daraufhin habe man den Mitgliedstaaten mehrere Optionen präsentiert. Dazu gehörte eine neue militärische Ausbildungsmission ebenso wie die Erweiterung der bestehenden zivilen Beratungsmission, die in der Offiziersausbildung an Militärakademien tätig werden könnte.

Mehr zum Thema 1/

Deutschland favorisiert diese zweite Option. Sie sei schneller zu verwirklichen und würde das schwierige Verhältnis zu Russland weniger belasten als eine eigenständige militärische Ausbildungsmission, heißt es zur Begründung. Die meisten Staaten und auch der EAD sollen ebenfalls dazu neigen. Hingegen unterstützt Frankreich die östlichen Mitgliedstaaten – offenbar auch, um deren Zustimmung zu einer selbständigeren europäischen Verteidigungspolitik zu erwirken. Angesichts der Uneinigkeit soll der tatsächliche Bedarf nun bis Mitte November genauer ermittelt werden.