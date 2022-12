Gipfeltreffen in Brüssel : ASEAN und EU verstärken Partnerschaft

Charles Michel (l-r), Präsident des Europäischen Rates, Joko Widodo, Präsident von Indonesien, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission am 14. Dezember in Brüssel Bild: dpa

Die EU-Staaten wollen ihre Zusammenarbeit mit dem Verband südostasiatischer Nationen (ASEAN) vertiefen. Bei einem Gipfeltreffen in Brüssel vereinbarten die Staats- und Regierungschefs beider Seiten, ihre strategische Partnerschaft auf der Grundlage „internationalen Rechts, gemeinsamen Interesses und wechselseitig vorteilhafter Zusammenarbeit“ weiterzuentwickeln.

Die EU-Kommission kündigte Investitionen in Höhe von zehn Milliarden Euro in der Region an, die aus zehn Staaten mit zusammen 670 Millionen Einwohnern besteht. Bei dem Treffen in Brüssel anlässlich der seit 45 Jahren bestehenden Beziehungen ging es auch um engere Handelskontakte, die Zusammenarbeit bei der Energiewende und gemeinsame sicherheitspolitische Interessen.

Die EU und ASEAN haben vor zwei Jahren eine strategische Partnerschaft geschlossen. Beide Staatenbünde sehen sich durch das immer aggressivere Auftreten Chinas herausgefordert, insbesondere im Südchinesischen Meer, wo die Seegrenzen umstritten sind. Das betrifft nicht nur ASEAN-Mitglieder wie Vietnam, Malaysia und die Philippinen, sondern auch die EU, die vierzig Prozent ihres Handels durch diese Region leitet. Beide Seiten bekräftigen in einer gemeinsamen Erklärung das Recht auf freie Durchfahrt in den Wirtschaftszonen der Anrainerstaaten und beriefen sich dabei auf die UN-Seerechtskonvention. Auf ihrer Grundlage hatte ein Haager Schiedsgericht den Philippinen 2016 in einem Verfahren gegen China Recht gegeben, doch erkennt Peking das Urteil nicht an.

Wunsch nach weiteren Abkommen

Auch die angekündigten Investitionen hängen mit China zusammen. Sie erfolgen im Rahmen der „Global Gateway“-Initiative, mit der die EU strategische Partnerschaften festigen und dem chinesischen Projekt der Neuen Seidenstraße etwas entgegensetzen will. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, dass man auch in sichere digitale Unterwasserkabel investieren werde. Hier besteht die Sorge, dass China und Russland Datenleitungen anzapfen.

Von der Leyen formulierte den Wunsch, weitere Freihandelsabkommen mit ASEAN-Staaten zu schließen. Bisher gibt es Abkommen mit Singapur und Vietnam. Man sei jeweils der drittgrößte Handelspartner für die andere Seite, doch stehe dies nur für fünf Prozent des gesamten Außenhandels. „Unser ultimatives Ziel ist ein Abkommen zwischen unseren Regionen“, sagte sie. Allerdings mahnte der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Junior in Brüssel, dass die EU ihre Ansprüche an Handelsabkommen auf ein Maß zurückstecken müsse, das für die ASEAN-Mitglieder akzeptabel sei. Brüssel besteht auf weitreichenden Zusagen zu Arbeitnehmerrechten und zum Umweltschutz.

Das heikelste Thema bei der Vorbereitung des Treffens war nach Angaben von EU-Beamten der Ukrainekrieg. Laos, Thailand und Vietnam hatten sich bei der Verurteilung des russischen Angriffskriegs in der UN-Vollversammlung enthalten. Deshalb hieß es in der Abschlusserklärung am Mittwoch, „die meisten Staaten“ hätten den „Krieg in der Ukraine“ verurteilt. Es habe aber auch andere Ansichten und Bewertungen der Lage und der Sanktionen gegeben. Von der Leyen wiederum verwies darauf, dass der ASEAN-Verbund gerade einen Kooperationsvertrag mit Kiew geschlossen habe: „Das sagt mehr als tausend Worte.“