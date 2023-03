Die Entspannung geht durch den Magen. Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und sein Gast aus Südkorea, Präsident Yoon Suk-yeol, trafen sich am Donnerstag gleich zweimal zum Abendessen. Das eine war das offizielle Essen nach dem ersten Gipfeltreffen der beiden Staaten seit zwölf Jahren, die sich nach jahrelangem Krach um Annäherung bemühen. Dann aber ging es im Tokioter Stadtteil Ginza in kleiner Runde in ein lauschiges Lokal, in dem eine der japanischen Leibspeisen des südkoreanischen Präsidenten angeboten wird: Omelett gemischt mit einer Reisspeise. Yoon kennt das Gericht aus der Zeit, als er als Junge in Tokio seinen Vater besuchte, der dort an einer Wirtschaftsuniversität weilte. Mit dem ungewöhnlichen doppelten Abendessen wollte der Gastgeber die persönlichen Bande und das Vertrauen zwischen den Politikern vertiefen.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Von Vertrauen und Neuanfang sprachen Kishida und Yoon, als sie nach dem Gipfeltreffen vor die Journalisten traten. Freundlich lächelnd hatten sie sich zuvor vor dem Ministerpräsidentenamt begrüßt, nicht herzlich. Doch es war ein deutlicher Kontrast zum vorherigen Besuch eines südkoreanischen Präsidenten in Japan 2019. Damals schüttelten Südkoreas Moon Jae-in und Japans Shinzo Abe sich vor dem G-20-Treffen in Osaka nur mit Mühe die Hand und zeigten irritierte Grimassen, als sie die Begrüßung hinter sich gebracht hatten. Zu einem bilateralen Gespräch von Moon und Abe kam es damals nicht. Es war ein Tiefpunkt der Beziehungen.