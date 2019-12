Gipfel zu Ukraine-Konflikt : Putin hat gute Karten

Am Montag findet in Paris ein Normandie-Gipfel zum Ukraine-Konflikt statt. Russlands Präsident hat bei den Gesprächen eine starke Verhandlungsposition, während die Nato uneins und Angela Merkel geschwächt ist.

Wladimir Putin geht mit noch breiterer Brust in den Pariser Gipfel zum Ukraine-Konflikt im sogenannten Normandie-Format als üblich. Der Kontext ist für Russlands Präsidenten günstig: Seine Position in Syrien ist noch stärker geworden. Der Gastgeber, Präsident Emmanuel Macron, sucht Putins Nähe, angeblich im Interesse gemeinsamer Terrorbekämpfung und „ohne Naivität“.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z. Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. F.A.Z.

Die von Macron für „hirntot“ erklärte Nato tritt uneins auf. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mit Macrons Vorgänger einst auf dem Höhepunkt der russischen Aggression gegen die Ukraine Putin die Minsker Vereinbarungen abrang, ist geschwächt. Sie will Putin auf Russlands unterlassene Hilfe bei der Aufklärung des Mordes an einem Tschetschenen in Berlin ansprechen, den laut Ermittlern ein Russe mit Staatsverbindungen verübte. Um die Stimmung nicht zu trüben, wies Berlin in dem Fall bisher nur zwei russische Diplomaten aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, im Frühjahr mit Friedensversprechen gewählt, steht innenpolitisch unter Druck und ist nach außen im Washingtoner Streit um die „Ukraine-Affäre“ in unbequemer Lage. Putin reist unbeschwert an.

Die Errichtung der Schattenregime in den „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk gab ihm 2014 ein Faustpfand, um über die Ukraine als Teil einer russischen „Interessensphäre“ mitzubestimmen. Der unerklärte Krieg dazu, der bisher mehr als 13.000 Menschen das Leben kostete und mehr als zwei Millionen vertrieb, ist aus Moskauer Sicht Teil eines geopolitischen Ringens mit dem Westen. Der Rückzug der westlichen Führungsmacht, die Vereinigten Staaten, von für Putin relevanten Schauplätzen beschleunigt sich unter Präsident Donald Trump. So dürfte Putin in Paris ungestört glänzen. Eine Einigung werde es, so Putins Sprecher, „offensichtlich“ nicht geben.

Moskau zählt auf Macron

Putin ist, anders als Selenskyj, nicht auf eine Lösung des Konflikts angewiesen. An die westlichen Sanktionen hat sich sein Regime angepasst. Auch ohne russisches Einlenken werden im Westen regelmäßig Forderungen laut, die Strafmaßnahmen abzubauen. So konnte Putin Bedingungen für das Zustandekommen des Treffens stellen. Wie die Truppenentflechtung aus drei Orten in der Ostukraine und die Akzeptanz der (auf den Bundespräsidenten zurückgehende) „Steinmeier-Formel“ durch Kiew.

Es geht um Wahlen in den „Volksrepubliken“ nach ukrainischem Recht und OSZE-Standards; anschließend sollen die Gebiete den in Minsk zugesagten besonderen (Autonomie-)Status erhalten. Selenskyj hat die „Formel“ akzeptiert. Aber Abfolge und Modalitäten der Schritte bleiben unbestimmt. Es geht um Fragen wie die Stationierung von Kiew kontrollierter Truppen, Budgethoheit, die Kontrolle der Grenze zu Russland, im Kern darum, wie stark die Souveränität der Ukraine, zusätzlich zu der von Moskau 2014 annektierten Krim, dauerhaft leidet.

Dabei zählt man nun auf Macron: Moskau rechne damit, dass Letzterer für seine „strategische“ Annäherung an Russland Druck auf Selenskyj aufbauen werde, sich Putins Vorstellungen zu Wahlen und Sonderstatus anzunähern, schrieb nun der Außenpolitikfachmann Wladimir Frolow. Die Lage begünstigt Maximalforderungen. So sprach sich Putin nun gegen eine Rückkehr der ukrainischen Nationalgarde in Orte der jüngsten Truppenentflechtung und auf Gebiete der „Volksrepubliken“ aus. Nicht mit deren Führung abgestimmte Gesetze würden nicht funktionieren und führten „in die Sackgasse“.

Verhärtete Fronten beim Gastransit

Nicht so vorteilhaft für Putin ist die Lage bei einem Thema, das nach Auskunft Selenskyjs am Montag auch eine Rolle spielen könnte: die Zukunft des Transits von russischem Gas durch die Ukraine in die EU und die Türkei. Die Zeit drängt: Ende des Jahres läuft der 2009 geschlossene Vertrag aus. Damals war eine Einigung erst nach zweiwöchigem Lieferstopp und Engpässen in einigen europäischen Ländern gelungen. Nun verhandeln die Energieminister beider Länder unter Vermittlung der EU-Kommission wieder seit Monaten, stehen sich aber scheinbar unversöhnlich gegenüber.

Die Ukraine und die EU-Kommission möchten einen langfristigen Vertrag abschließen, möglichst für zehn Jahre, mit einer Mindesttransitmenge von 40 bis 60 Milliarden Kubikmetern Gas im Jahr. Dies würde Kiew Einnahmen sichern und könnte, so die Hoffnung, als Schutzpfand vor weiteren russischen Aggressionen dienen. Eine langfristige Verpflichtung passt Moskau aber nicht, denn der staatlich kontrollierte Energiekonzern Gasprom plant im nächsten Jahr zwei neue Gasleitungen in Betrieb zu nehmen, die das ukrainische Leitungssystem in weiten Teilen überflüssig machen sollen: Nord Stream 2 und Turk Stream. Doch ist wegen politischen Widerstands noch unklar, wann die Pipelines mit welcher Auslastung genutzt werden können. Daher ist auch Gasprom daran gelegen, bis Ende Dezember wenigstens eine Übergangslösung zu finden, um im Winter die Kunden seines wichtigsten Absatzmarktes beliefern zu können und seinem Ruf als Energielieferant nicht abermals zu schaden.

Für eine Einigung müssten indes die Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden, mit denen sich Gasprom und sein ukrainischer Gegenpart Naftogas seit 2014 wegen Nichteinhaltung des aktuellen Vertrags überziehen. Naftogas fordert nach Entscheidungen eines Stockholmer Schiedsgerichts von Gasprom Schadensersatz in Milliardenhöhe, wäre aber bereit, die Summe mit Gaslieferungen zu verrechnen. Moskau verlangt, dass Kiew die Forderungen fallenlässt und wieder direkt Gas aus Russland bezieht; seit 2015 kauft die Ukraine russisches Gas nur noch von den europäischen Kunden zurück. Schließlich muss die Ukraine für einen neuen Vertrag noch die EU-Richtlinien für den Energiemarkt umsetzen, wozu sie sich 2011 verpflichtet hat. Ob dies bis Ende des Jahres gelingt, ist aber fraglich.