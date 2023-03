Im italienischen Abgeordnetenhaus gibt es einen „Saal der Frauen“. Er ist Italiens Politikpionierinnen gewidmet, jenen Frauen, die als erste im Land in politische Ämter kamen. In dem Raum hängen Fotos der Teilnehmerinnen an der verfassunggebenden Versammlung, der ersten Bürgermeisterinnen, aber auch der ersten Präsidentin der Abgeordnetenkammer und der ersten Ministerin. Vor einigen Tagen wurde dort auch ein Foto von Giorgia Meloni aufgehängt, der ersten Ministerpräsidentin Italiens.

Anna-Lena Ripperger Redakteurin in der Politik.



Zu diesem Anlass sprach Meloni über das, was sie gelernt hat, während sie sich in der männerdominierten italienischen Politik ihren Weg nach oben bahnte, erst an die Spitze der rechten Partei „Brüder Italiens“, dann in das höchste Regierungsamt. Sie sagte, an die italienischen Frauen gewandt, sie habe eine gute Nachricht für sie: Immer oder fast immer unterschätzt zu werden, sei ein großer Vorteil. „Denn ja, oft sehen sie dich nicht kommen.“