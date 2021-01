Gibraltar-Abkommen : Den Albtraum in letzter Minute verhindert

Eine Bewegungsfreiheit, wie seit 300 Jahren nicht mehr: Am 1.Januar 2021 an der Grenze zwischen Spanien und Gibraltar Bild: AFP

Die Erleichterung ist ähnlich groß wie die Begeisterung. Das Gibraltar-Abkommen bedeute „einen historischen Tag, an den wir uns genauso erinnern werden wie an den Tag, an dem 1989 die Berliner Mauer fiel“, freute sich der Präsident des Gemeindeverbandes von Campo de Gibraltar, Juan Lozano. Die Menschen aus der britischen Exklave und Spanien können sich bald wieder so frei bewegen, wie seit 300 Jahren nicht mehr. Wenige Stunden vor dem Ablauf der Frist haben sich Madrid und London am Silvestertag im Grundsatz darauf geeinigt, dass Gibraltar zum Schengen-Raum gehören soll. Während der Rest des Vereinigten Königreichs der EU den Rücken kehrt, bindet sich Gibraltar noch enger an die EU.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

„Schengen wird auf Gibraltar angewendet, wobei Spanien als EU-Mitgliedstaat die Verantwortung übernimmt. Das wird die Abschaffung der Kontrollen zwischen Spanien und Gibraltar ermöglichen“, kündigte die spanische Außenministerin Arancha González Laya am Donnerstag an. Zu Wochenbeginn hatte sie Gibraltar noch mit einem „harten Brexit“ gedroht, sollte kein Kompromiss zustande kommen. Die britische Exklave gehörte nicht zu dem an Heiligabend erzielten Brexit-Abkommen.