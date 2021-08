Aschraf Ghanis Flucht : Ein Hubschrauber voller Geld

Passagiere am Internationalen Flughafen in Kabul laufen am 14. August 2021 am Konterfei des früheren afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani vorbei. Bild: AP

Einen Tag bevor Kabul an die Taliban fiel, soll der frühere afghanische Präsident Aschraf Ghani dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken versichert haben, er werde „bis in den Tod kämpfen“. So schilderte es Blinken am Montag dem Fernsehsender CBS News. Seine Geringschätzung für den geflohenen Staatschef kann man ihm anhören. „Na ja, am nächsten Tag war er weg“, sagte Blinken verächtlich.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



In Afghanistan gilt Ghani vielen als Verräter, auch wenn die genauen Umstände, unter denen er in die Vereinigten Arabischen Emirate geflohen ist, umstritten sind. Ghani hat Anschuldigungen zurückgewiesen, er sei mit Autos und einem Hubschrauber voller Geld zum Flughafen geeilt.

Alles sei so schnell gegangen, dass er nicht einmal genügend Zeit gehabt habe, aus den Sandalen zu schlüpfen und richtige Schuhe anzuziehen, sagte er in einem Facebook-Video aus dem Exil. Er hob darin mehrfach hervor, er sei „außer Landes gebracht“ worden.

Die Taliban wollten ihn angeblich aufhängen

Ein früherer Berater des afghanischen Außenministeriums hat Zweifel an dieser Version geäußert. Ghani habe wenige Tage vor seiner Flucht seinen Reisepass vom Außenministerium angefordert, schrieb Barry Salaam auf Twitter. „Er wusste genau, was er tun würde.“ Und: „Er hat die Nation erniedrigt und empfindet nicht einmal Scham.“

Der afghanische Botschafter in Tadschikistan hat Ghani vorgeworfen, 169 Millionen Dollar mitgenommen zu haben. Ein Mitglied der Präsidentengarde hat dies in einem Interview bestätigt. Worauf sich diese Angabe stützt, gab der Botschafter nicht bekannt. Die Taliban aber beriefen sich darauf, als sie erklärten, bei der Einnahme des Präsidentenpalastes seien sie auf eine Million Dollar gestoßen, die auf dem Boden verteilt gewesen seien.

Ghani sagte in dem Video außerdem, er sei auf dem Weg ins Verteidigungsministerium gewesen, um den Kampf gegen die Taliban zu koordinieren, als seine Personenschützer ihn vor einem „großen Plan“ gewarnt hätten. Die Taliban seien bereits auf dem Gelände des Präsidentenpalastes gewesen. „Sie wollten mich vor den Augen der Afghanen aufhängen“, sagte er – so wie Präsident Najibullah bei der ersten Machtergreifung der Taliban im Jahr 1996.

Kein Wort über die geplante Flucht

Der im März von Ghani entlassene Innenminister Massoud Andarabi sagte dem Fernsehsender India Today: „Der Präsident war nicht bedroht.“ Vier Stunden vor Ghanis Flucht habe ein Treffen des Sicherheitsrates stattgefunden, in dem kein Wort über seine Ausreise gefallen sei. Die Mitglieder des Rates seien davon überrascht worden. Allerdings ist Andarabi ein Verbündeter von Ghanis Widersacher Abdullah Abdullah, der derzeit mit den Taliban um eine Beteiligung an der Macht verhandelt.

Andarabi sagte, nur die beiden engsten Berater Ghanis seien in die Pläne eingeweiht gewesen. Sie sollen gemeinsam mit ihm und dessen Frau das Land verlassen haben. Auch der stellvertretende Chef der Präsidentengarde war nach eigenen Angaben schon am Flughafen. Er sei jedoch umgekehrt, als der Chefunterhändler der Regierung, Masoom Stanekzai, ihn telefonisch aufgefordert habe, den Präsidentenpalast den Taliban zu übergeben.