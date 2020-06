Polizeigewerkschaften : Auf sie können sich Amerikas Polizisten verlassen

Die Welt erschaudert bei dem Gedanken an die vier Polizisten, in deren Gewahrsam George Floyd starb. Mindestens einen Freund aber haben sie noch. Er heißt Bob Kroll, ist Präsident der Polizeigewerkschaft von Minneapolis und ein Anhänger von Donald Trump. In einem Brief an seine Mitglieder verteidigte Kroll seine Kollegen. Sie seien ohne rechtsstaatliches Verfahren entlassen worden, die Arbeitsrechtler der Gewerkschaft kämpften für ihre Jobs.

Justus Bender



Für das Opfer, George Floyd, hatte Kroll weniger freundliche Worte übrig. Dieser habe ein „Vorstrafenregister mit Gewalttaten“ gehabt, sagte er. Bob Kroll wurde 2007 in einem Gerichtsverfahren von schwarzen Polizisten nachgesagt, er habe beim Motorradfahren ein „White-Power-Abzeichen“ auf seiner Jacke getragen.

Die Stadt zahlte damals, auch wegen anderer Vorwürfe, 740.000 Dollar, um den Rechtsstreit diskret zu beenden. Einer der damaligen Beschwerdeführer ist heute Polizeichef der Stadt, Medaria Arradondo.

„Rudel tollwütiger Tiere“

Dass Polizeigewerkschafter nicht die größte Sensibilität zeigen, wenn Schwarze durch die Polizei zu Schaden kommen, zeigte sich schon früher. 2017 verglich der Präsident der „Bruderschaft“ der Polizisten von Philadelphia, John McNesby, eine Ansammlung von Black-Lives-Matter-Demonstranten vor einem Polizeirevier mit einem „Rudel tollwütiger Tiere“.

2015 fand die „Bruderschaft“ der Polizisten von Baltimore ähnliche Worte für Protestierende. Solche Rhetorik hat System. Amerikanische Polizeigewerkschaften stehen im politischen Spektrum traditionell eher nicht auf Seiten antirassistischer Aktivisten. Sie versuchen, im Gegenteil, seit Jahrzehnten, ihre Mitglieder vor Strafverfolgung zu schützen – auch wenn das bedeutet, dass diese unbewaffnete Schwarze töten, ohne dafür belangt zu werden.

1966 berief der damalige Bürgermeister von New York, John Lindsay, vier Zivilisten in einen schon bestehenden Beschwerdeausschuss, der Polizeigewalt untersuchen sollte. Schon das war der Gewerkschaft zu viel. „Jeder Beschwerdeausschuss mit Zivilisten schadet der Arbeit der Polizeibehörde“, sagte der damalige Präsident der „Patrolmen’s Benevolent Association“. Die Gewerkschaft sammelte Unterschriften für ein Referendum, das die Entscheidung des Bürgermeisters kippen sollte. Das Referendum kam, und die Gewerkschaft klebte Plakate, die im Kern davon handelten, dass Weiße Angst vor Kriminalität haben sollten.

Das Argument lautete, dass Aufsicht die Möglichkeiten der Polizei beschneide, gegen Kriminelle vorzugehen, was wiederum die Bürger auszubaden hätten.

New York: Plebiszit für die Gewerkschaft

Bürgermeister Lindsay warnte, dass bei Annahme des Referendums nicht nur der Beschwerdeausschuss, sondern auch andere Möglichkeiten, gegen Polizisten zu ermitteln, beschnitten würden. Der frühere Präsident der Anwaltskammer sprach von der Gefahr einer unkontrollierten „Geheimpolizei“.

Doch es half nichts. Die Gewerkschaft setzte sich durch, eine klare Mehrheit der Wähler stimmte dafür. Der New Yorker Abgeordnete William Ryan erklärte sich das damals als „weiße Gegenreaktion“ auf die Bürgerrechtsbewegung. In ganz Amerika haben Polizeigewerkschaften seither immer wieder die Einrichtung ziviler Beschwerdestellen für Opfer von Polizeigewalt entweder verzögert oder verhindert.

Ihre Hemmungslosigkeit zeigte die Polizeilobby auch 1975. Damals war New York pleite. Polizisten sollten entlassen werden. Also stellten sich Gewerkschafter an den Flughafen und verteilten Flugblätter an die Ankommenden. „Willkommen in der Stadt der Angst“ stand darauf. „Ein Überlebensratgeber“, dazu das Bild eines Totenkopfs.

Der Text beschrieb die steigende Kriminalitätsrate und die Kündigungswelle. „Wenn Sie das hier lesen, könnte sich die Zahl der Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden noch weiter verringert haben. Unter diesen Umständen ist der beste Rat, den wir Ihnen geben können: Bis sich etwas ändert, meiden Sie New York City, wenn Sie irgendwie können.“ – „Viel Glück.“

Erschwerte Ermittlungen gegen kriminelle Cops

Seit den siebziger Jahren haben Gewerkschaften in vielen Bundesstaaten die Verabschiedung neuer Polizeigesetze erreicht. Sie schützen Polizisten vor internen Ermittlungen. Die Akten aus Disziplinarverfahren wurden unter Datenschutz gestellt.

Erschießt ein Polizist einen Unbewaffneten, darf er in Maryland erst zehn Tage später dazu befragt werden. In dieser Zeit können Zeugenabsprachen und Anwaltsberatungen stattfinden. In Städten wie Austin, Jacksonville oder Las Vegas dürfen beschuldigte Polizisten die Beweismittel vor ihrer Befragung inspizieren. Solche Kompromisse mit den Gewerkschaften sollen verhindern, dass die Polizisten sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Sie erschweren aber auch die Überführung krimineller Cops.

Die Gewerkschaften kämpfen genauso seit Jahren dafür, dass Bürger keinen Einblick in frühere Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Polizisten bekommen. Der Polizist in Minneapolis, der George Floyd sein Knie in den Nacken drückte, hatte 18 solcher Beschwerden auf seinem Kerbholz.