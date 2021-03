Gewalteskalation in Myanmar : Der Tag des Tötens

Mit einem beispiellosen Blutvergießen demonstriert das Militär in Myanmar seine Macht. Findet die internationale Gemeinschaft einen Weg, die Menschen in dem Land zu unterstützen?

In Yangon stapelt ein Demonstrant am 27. März Säcke auf einer Straße als Barrikade. Bild: dpa

Im Stechschritt lässt der General Min Aung Hlaing seine Soldaten durch die Retortenhauptstadt Naypyidaw marschieren. Mit Orden behängt, aufrecht in einem offenen Militärjeep stehend, fährt er die Parade selbst ab. Angesichts von inzwischen mehr als 400 Toten ist es eine schamlose Demonstration der Macht, der noch dazu Vertreter aus acht Ländern beiwohnten, allen voran der russische stellvertretende Verteidigungsminister. Überschwänglich bedankt der Oberbefehlshaber der myanmarischen Armee sich am Samstag dann auch bei seinem „wahren Freund“. In einer Ansprache verteidigt er den Staatsstreich, bei dem er am 1. Februar die Macht an sich gerissen hat. Die Armee bezeichnet er als Bewahrer der Demokratie. Aber er warnt auch, dass „Terrorakte“ nicht akzeptiert werden.

Noch am Tag zuvor hatte das Militär im Staatsfernsehen ganz anders geklungen. Es hatte die Demonstranten unverhohlen gewarnt, sie liefen Gefahr, „in den Kopf und den Rücken geschossen zu werden“.