Gewaltwelle in Mexiko : Kriegserklärung an das Sinaloa-Kartell

Die Nachrichten aus dem mexikanischen Bundesstaat Sinaloa lesen sich wie Kriegsberichte: Bei Kämpfen mit bewaffneten Schergen des Sinaloa-Kartells wurden seit Donnerstag mindestens zehn Soldaten getötet, darunter ein Oberst. 19 Kriminelle kamen nach Angaben der Regierung ums Leben. Mindestens acht Zivilisten wurden verletzt. Zudem kam es zu 25 Plünderungen, etwa 250 Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt. Die Auseinandersetzungen konzentrieren sich vor allem auf die Stadt Culiacán, die als Hochburg des Sinaloa-Kartells gilt. Dort wurde offenbar auch ein Flugzeug von Aeroméxico sowie eines der mexikanischen Luftwaffe von Kugeln getroffen. Der Flughäfen in Culiacán sowie in den Städten Mazatlán und Los Mochis blieben vorübergehend geschlossen. Die regionalen Behörden forderten Verstärkung an, um der Lage Herr zu werden, und riefen die Bevölkerung dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Auslöser der Gewalteskalation war die Festnahme von Ovidio Guzmán, einem Sohn des berüchtigten früheren Kartellführers Joaquín „El Chapo“ Guzmán, der 2017 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden war. Der mexikanische Verteidigungsminister Luis Cresencio San­doval bestätigte am Donnerstag die Verhaftung des 32 Jahre alten Kriminellen, der bereits in die Hauptstadt Mexiko-Stadt überführt worden sei.