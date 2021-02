Gewalt gegen Migranten : Kanarische Gefängnisinseln?

Auf dem Beifahrersitz liegt eine Machete. „Ich werde dem ersten kleinen Mauren eine Lektion erteilen“, hört man den Mann auf dem Video sagen. Dann stoppt er sein Auto. „Sag deinen Freunden, sie sollen von der verdammten Insel verschwinden“, ruft er in dem kurzen Whatsapp-Film. Es ist nur eine der vielen Hassbotschaften aus den sozialen Netzwerken, die die Zeitschrift „La Marea“ veröffentlichte. Mit den „Mauren“ sind die Migranten gemeint, von denen die meisten aus Marokko stammen. Mehr als 2000 kamen seit Anfang Januar auf den Inseln an; im vergangenen Jahr waren es 23.000.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

„Wir sind bis an die Zähne bewaffnet. Die Mauren werden sterben“, kündigt ein Chat an, in dem sich mehrere Teilnehmer zu einem Angriff auf eine Migrantenunterkunft verabredeten, zu dem es am Ende nicht kam. „Es wird Krieg wie in Vietnam geben“, lautete eine der Drohungen, die oft mit Falschmeldungen einhergehen – wie etwa die Behauptung, dass Marokkaner im Streit einen jungen Kanarier ermordet hätten.